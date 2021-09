"Najradije bih sve ljude Crne Gore stavio u svoje srce i zaključao"

PODGORICA - Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je večeras da je mitropolit Joanikije dostojan položaja mitropolita crnogorsko-primorskog i pozvao sve krštene u ovoj episkopiji da stanu ispred svog vladike.

Patrijarh Porfirije obratio se vjernicima, njih nekoliko desetina hiljada koji su se okupili u Podgorici gdje je čast Njegove svetosti služena doksologija ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja.

On je istakao da bi najradije sve ljude iz Crne Gore zaključao u svoje srce i zajedno se popeo sa njima do manastira Ostroga, gdje bi dobili putokaz kako dalje.

Patrijah srpski je istakao da je mitropolit Joanikije dostojan ovog položaja i da taj blagoslov i radost dijele sa braćom rimokatoličke i muslimanske vjeroispovijesti.

"Ako u bratski zagrljaj zovemo njih, kako onda da ne zovemo našu braću koja nas nazivaju svakakvim imenima. Grlimo ih sa obje ruke. Njih baš želimo da primimo u bratski zagrljaj", rekao je patrijarh Porfirije.

On je naglasio da Crkva ne postoji zbog toga da bi rješavala ekonomske, sociološke državne i svake druge probleme već postoji da bi u nju dolazili i da bismo tu mogli naslutiti tajnu za kojom se čezne, a to je život vječni.

"Samo kada dotaknemo tu tajnu, tada dobija svoj smisao i sve ono prethodno. Draga braćo i sestre, veličanstveni sabore, utešen vašom verom znam da smo sazvani u ime Oca, sina i Svetog duha. Danas je praznik i ja vam ga od sveg srca čestitam. Ovakvi dani i događaji su opisani u Svetom pismu", istakao je patrijarh.

On je istakao da u Crkvi ima mjesta za sve, bez obzira na vjeru, nacionalnu pripadnost i pozvao je sve krštene u ovoj episkopiji da stanu ispred mitropolita Joanikija, uz napomenu da je on izabran legalno "onako kako je uvijek to bilo".

"Pitam vas ovdje okupljene, da li je dostojan Joanikije da sjedi na tronu Svetog Petra Cetinjskog?", upitao je srpski patrijarh na šta je masa uz aplauz i skandiranje odgovorila da je "dostojan".

I patrijarh se saglasio da je dostojan i da to svi treba da znaju, uz napomenuo da novog mitropolita dobro poznaje, da su prijatelji, ali i braća, koja se znaju od studentskih dana.

Mitropolit Joanikije je, u obraćanju nakon doksologije, istakao da mu je drago što su uz patrijarha srpskog Porfirija, u Podgorici stigli i predstavnici svih pravoslavnih crkvi, što, kako je istakao, daje dodatnu snagu.

On je napomenuo da je ovo prvi put da je patrijarh Porfirije posjetio Crnu Gori i da ovom posjetom donosi mir i blagoslov.

"Vaša sveta služba je služba pomirenja i objedinjea. Cijela SPC i narod koji je u vašoj jurisdikciji objedinjuju se oko Vas i svetog patrijaraškog prestola. Sa Vam nam je došla punoća vaseljenskog pravoslavlja. Vi tu punoću nosite u svom srcu i svojoj svetoj službi. Drago nam je što večeras sa Vama dođoše arhijereji iz cijelog pravoslavlja. To nam daje veliku radost i veliku snagu", rekao je mitropolit Joanikije.

Patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije stigli su ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici nešto prije 18.00 časova, a na skupu su i crnogorski premijer Zdravko Krivokapić, ministri, te predstavnici Demokratskog fronta Andrija Mandić, Milan Knežević i drugi.

Nakon obraćanja slijedi kulturno-umjetnički program ispred Sabornog hrama u Podgorici.