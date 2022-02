Najsavremeniji lijek protiv korone stigao u Srbiju

​BEOGRAD - Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u Srbiju danas stigao prvi kontingent lijeka protiv virusa korona Paxlovid.

Srbija je prva zemlja kontinentalne Evrope kojoj je isporučen ovaj lijek (u Evropi još isporučen V. Britaniji), i to deset dana nakon što je EMA (European Medicines Agency) odobrila upotrebu i promet ovog lijeka, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Komisija Ministarstva zdravlja kojom presjedava profesor dr Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne bolesti, napravila je distributivnu list na osnovu koje će lijek biti raspoređen po zdravstvenim ustanovama.

Lijek Paxlovid je antivirusni lijek koji sadrži dvije komponente ritonavir i nirmatrelvir i namijenjen je za oralnu upotrebu. Indikovan je za tretman kovid-19 infekcije, kod odraslih, koji ne zahtijevaju dodatni kiseonik i koji imaju povećan rizik progresije u tešku formu bolesti. Sa primjenom lijeka preporučljivo je započeti u okviru prvih pet dana od pojave simptoma.

Srbija je krajem prošle godine među prvima zajedno sa SAD i Velikom Britanijom potpisala ugovor sa predstavnicima kompanije Pfizer o nabavci najboljeg lijeka protiv virusa korona, koji smanjuje rizik od hospitalizacije i teških oblika bolesti kod pacijenata i do 89 odsto.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar tada istakao je da vakcina ostaje i dalje primarno oružje u borbi sa virusom, a da je lijek Paxlovid dodatni napor države da sačuva zdravlje građana.

"Mi se ne borimo za to da dođemo do toga da se neko razboli pa da se leči, već se borimo za to da ne dođe uopšte do toga nego da se ljudi vakcinišu i da ne dođu uopšte u fazu da moraju da koriste bilo koji lek. A ovo je neka naša odgovornost kao države i uspeh države koji smo obećali i koji ispunjavamo", rekao je Lončar.