Nakon ubistva Flojda iz SAD došao u Srbiju: Ovde sam siguran

Rasni nemiri u Americi nakon ubistva Afroamerikanca sve više se produbljuju, a mnogi u toj zemlji se ne osjećaju sigurno u svojoj koži.

Jedan od njih je i Džibri Bel, rođeni Amerikanac, koji je se u Srbiji zove Jovan Crnović, prešao u pravoslavlje i odlučio da se skloni od nedaća, da ode u jedinu zemlju u kojoj je slobodan - u Srbiju.

Jovan i njegova vjerenica Miona Bel bili su gosti portala "Telegraf", a govorili su o nemirima u Sjedinjenim Američkim Državama, rasizmu i stravičnoj smrti Afroamerikanca Džorža Flojda.

"Tužan sam, ljut zbog smrti Džordža Flojda, zbog nemira u SAD! Umoran sam, ja sam umoran od toga što sam crn! Za mene je Srbija mesto gde me niko ne osuđuje na osnovu boje kože, možda i jesam bio osuđivan, ali u Srbiji postoje dobri ljudi, uvek je bila moj drugi dom, uvek je bila kuća daleko od kuće. Ovde uvek dođem kada želim da pobegnem od osećaja straha. I kad dođem u Srbiju, nema problema, nisam crnac, ja sam čovek. Ja u Americi nisam čovek, ne znam, ja sam đubre, ne Džibri, i ne sviđa mi se", počinje svoju ispovijest Jovan Crnović, odnosno Crni Srbin, kako voli za sebe da kaže.

Kada je prvi put došao u Srbiju, svi su mu, kako kaže, rekli da je ovo zemlja puna mržnje, da su ljudi su zatvoreni, osuđuju, i Amerikanci su se plašili zbog svega onoga što su mogli samo da čuju.

"Ali, kada sam ja došao i video situaciju... Ovo je moj drugi dom. Moja supruga je Srpkinja, živim život kao Srbin, i za mene je sve srpsko ispravno. Srbija je moja druga kuća i želim da svi znaju i vide koliko je ovde dobro i sigurno. Doveo sam svoju baku ovde. Moja baba je bila u Srbiji, ima 65 godina i bila je u Srbiji, i bila je u kafani, sa mnom, pila je rakiju, u dva sata posle ponoći i sve je bilo u redu. Bili su i moji rođaci ovde, Brendi koji je u bendu 'Black Serbs' i rođaka Lamarija, doveo sam dosta ljudi ovde. I svi su bili sigurni ovde i osećali se ugodno", objašnjava Crni Srbin.

"Crni Srbi" postali su popularni kada su snimili prvi video "Serbia coming to America" u kom tamnoputi Jovan u američkom Mekdonaldsu priča na srpskom, traži ćevape i rakiju, psuje, svađa se i pjeva srpske pjesme po ulici.

Ovaj neobičan tandem već ima brojne fanove kako u Srbiji, tako i u Americi.

Mladić dodaje da je osnivanjem benda "Black Serbs" želio da upozna Afroamerikance sa srpskom kulturom, ali i da srpsku kulturu upozna sa ostalim kulturama.

"Kroz muziku otvaraš vidike ljudima i onda neće biti puni osuda. Zato rasizam i dalje postoji, zato što je sve razdvojeno. Čikago je jedan od najrazdvojenijih gradova na celom svetu. Nacionalnosti se ne mešaju i to je tužno. I ono što se trenutno dešava u Sjedinjenim Američkim Državama je još veće razdvajanje zasnovano na strahu. Ljudi se boje, zato se sve ovo i dešava", priča Jovan za "Telegraf".

Crni Srbi nastupaju i na Exitu

"Black Serbs" iliti "Crni Srbi" je grupica mladih iz Čikaga koja je prvo snimala humorističke Youtube klipove, gradeći most između balkanskog i američkog mentaliteta, da bi nedugo zatim osvojili domaću, ali i svjetsku hip-hop scenu svojim djelima - "Srbija do Tokija", "Ballin Like Jokić", "Rintam", "Kako Hoćeš"...

Oni svojim numerama za neke spajaju nespojivo, a hvataju se u koštac i sa teškim temama, te su prije nekoliko mjeseci objavili pesmu "Znam to nije lako", koja govori o depresiji i suicidnim borbama koju su izveli prošle godine prvi put na Exit festivalu, na kome bi voljeli da nastupaju i ove godine kako bi poslali sa Petrovaradinske tvrđave moćnu poruku svijetu!

Pred prošlogodišnji "Exit" oni su govorili za "Nezavisne" i tada su nam rekli da će prvo otići na banjalučke ćevape i na domaću rakiju. Više o tome na OVOM LINKU.