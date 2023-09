Napadnuta granična patrola Srbije i Mađarske, pucano iz automatskog oružja (VIDEO)

BUDIMPEŠTA - Premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je da je zajednička granična patrola Srbije i Mađarske nedavno napadnuta iz automatskog oružja i istakao da je migranatsko nasilje u porastu.

Orban je u utorak na platformi "X" (Tviter) naveo i da je vrijeme da se svi suoče sa istinom da je Briselski dogovor o rješavanju pitanja migranata propao.

"Nasilje migranata je u porastu. Prije tri noći, zajednička granična patrola Mađarske i Srbije je napadnuta, pucano je iz automatskog oružja. Ovim su migranti prešli Rubikon. Vrijeme je da se suočimo sa činjenicama: Briselski migracioni pakt je propao", saopštio je Orban.

Migrant violence is on the rise. Three nights ago, a joint border patrol came under fire from automatic weapons. With this, migrants have crossed the Rubicon. It’s time to face the facts: the Brussels #migration pact has failed. pic.twitter.com/i6V6chOF9m