Napeta situacija u Kosovskoj Mitrovici: Protestuje više stotina građana

U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, gdje je danas uhapšen Miluna Mlenkovića Lune, kik boks trener, situacija je veoma napeta. Stigao je američki oficir Kfora koji komanduje jedinicama na sjeveru.

Na njegovu intervenciju oklopna vozila policije su se povukla ka južnom dijelu Mitrovice, preko mosta na Ibru.

U razgovoru sa pripadnicima specijalnih jedinica policije naveo je da planira da razgovara i se okupljenim Srbima u sjevernom dijelu grada koji protestuju zbog hapšenja Milenkovića. Naime, kod Tehničke škole u Kosovskoj Mitrovici okupljeno je više stotina građana.

Sirene su prestale, trenutno je mirno, ali je napetost velika, prenosi RTS.

Oko podneva Specijalci sa punim naoružanjem u centru Kosovske Mitrovice uhapsili su kik boks trenera Miluna Mlenkovića Luneta.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković rekao je na vanrednoj konferenciji za novinare da je on uhapšen bez ijednog dokaza.

Na pitanje novinara da li je Aljbin Kurti jači od Kvinte ili ima njihovu prećutnu podršku, Petković je rekao da na današnjoj konferenciji za novinare "nismo mogli da vidimo predlog koji je poslao Kvinti, nikakav plan za deeskalaciju, već da je situacija na terenu eskalirala".

"Ako hapše i drže Srbe na nišanu, dovlače oklopna vozila, to nema veze sa deeskalacijom, već sa planom da se izazovu sukobi na severu i to je zapravo njegov plan. On to želi. Poslao je jutros svog lažnog ministra da uđe u opštinu u Leposaviću, što je i KFOR osudio, rekavši da je to još jedna provokacija", rekao je Petković.

