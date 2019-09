Narko-diler iz Srbije optužen da je špijunirao za Hrvatsku

BEOGRAD - Dražen Letić (46), koji je uhapšen u julu ove godine zbog sumnje da je prenosio novac za međunarodnu kriminalnu grupu na čijem je čelu Majkl Doković, osumnjičen za šverc čak 600 kilograma kokaina vrijednog 18 miliona evra, osim za ovo dijelo tereti se i da je špijunirao za hrvatsku obavještajnu službu, saznaje Blic.

Prema saznanjima lista, istraga protiv Letića u vezi sa švercom kokaina dovela je do novih sumnji o njegovim kriminalnim radnjama, a Više tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici pokrenulo je protiv njega postupak zbog sumnje da je izvršio krivično delo špijunaža.

Prema riječima izvora Blica, sumnja se da je Letić prethodnih šest godina radio za hrvatsku obavještajnu službu.

Osumnjičeni Dražen Letić iz Sremske Mitrovice uhapšen je sredinom jula ove godine i nalazi se u pritvoru u Beogradu.

"Sumnja se da je Letić od 2013. pa sve do svog hapšenja ove godine radio kao špijun za hrvatsku obavještajnu službu. On se tereti da je po zahtjevu nekog hrvatskog agenta napravio lažnu ispravu Ministarstva odbrane Srbije za treće lice, pokušavajući na taj način to lice da diskredituje", navodi izvor lista.

Za krivično djelo špijunaža, Letiću po Krivičnom zakoniku prijeti i do 15 godina zatvora.

Uz to, on se, zajedno s jednom državljankom Bosne i Hercegovine, suočava i sa optužbama da je prenosio novac za međunarodnu kriminalnu grupu na čijem je čelu Majkl Doković (60), koji se tereti za šverc čak 600 kilograma kokaina vrednog 18 miliona evra iz Urugvaja u Švajcarsku.

Letić i Nevenka Čuturić, inače Dokovićeva djevojka, uhapšeni su 13. jula ove godine nakon čega im je određen im je pritvor.

Hrvatska je raspisala potjernicu za Nevenkinom rođenim bratom Sinišom Čuturićem, takođe osumnjičenim za prenos para.

Osim za prenos para, Letića istražitelji sumnjiče i da je prodao 11 grama kokaina u Rovinju, i to kao član internacionalnog klana Majkla Dokovića, čije je pravo ime Iljmija Frljučkić.

Blic podseća da je plan krijumčarenja 600 kilograma kokaina iz Urugvaja ka Evropi bio filmski - za krijumčarenje droge avionom, a zbog uvjerljivosti krijumčari su unajmili čak i profesionalnu stjuardesu, a u avion su, osim kokaina, ukrcali i putnike.

Specifično ovom naizgled komercijalnom letu je i unajmljeni pilot, Čeh Aleš Sokolik, koji je upravljajući mlaznjakom letio izuzetno nisko, kako bi izbegao radare i time što neprimetnije stigao do Švajcarske.

Prva stanica aviona bila je Nica u Francuskoj, gdje su iskrcali putnike i stjuardesu, zatim su nastavili put ka Bazelu u Švajcarskoj gdje su istovarili drogu.

Prilikom pretovaranja droge u jednoj podzemnoj garaži u ovom gradu uhapšeni su pilot Aleš Skolik i Silvijo Baljević, a kada je došao da provjeri pošiljku, uhapšen je i Majkl Doković.

Doković, kome se na teret stavlja šverc kokaina, od maja se nalazi u zatvoru u Švajcarskoj.

Dva mjeseca kasnije, u Srbiji su uhapšeni Letić i Dokovićeva djevojka, a u Hrvatskoj su u julu uhapšeni i policajac iz Rovinja Ivica Lešić (35), koga USKOK sumnjiči da je Dokoviću u policijskom sistemu tražio identitete osoba koje bi zatim Doković koristio za izradu vlastitih krivotvorenih dokumenata stvarajući sebi nove identitete, kao i Pero Šarac, zvani Pjer (47), koga USKOK sumnjiči da je bio kontakt osoba s dobavljačima kokaina iz Južne Amerike.