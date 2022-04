Nastavak akcije "Armagedon": Uhapšeno 12 osoba zbog pornografije

BEOGRAD - U nastavku akcije "Armagedon" uhapšeno je 12 osoba zbog osnova sumnje da su izvršile krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

U današnjoj akciji uhapšena su lica D.Đ. iz Bele Crkve, R.T. iz Bačke Palanke, M.M. iz Velike Plane, A.S. iz Zaječara, M.K. iz Majdanpeka, A.M. iz Požarevca, D.R. iz Beograda, I.M. iz Knića, A.S. iz Obrenovca, S.K. iz Smedereva, U.S. iz Užica i S.V. iz Negotina.

Oni su osumnjičeni da su u dužem periodu, putem interneta, preuzimali, sačuvali na internim memorijama takozvanih pametnih telefona i hard diskovima računara, a i dijelili sadržaje nastale iskorištavanjem djece u pornografske svrhe.

Prilikom pretresa stanova osumnjičenih, uvidom u računare i telefone pronađena je velika količina video klipova i fotografija nastalih iskorištavanjem maloljetnih lica u pornografske svrhe, sadržaji seksualne eksploatacije djece od pet do 14 godina i druge fotografije i video zapisi eksplicitne zloupotrebe djece u pornografske svrhe.

Kod I.M. je pronađeno gasno oružje i 92 metka različitog kalibra, pa će protiv njega biti podnesena i krivična prijava za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Akciju su realizovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, SBPOK-a, Odjeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala i područnih policijskih uprava, u saradnji sa Posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivične prijave, biti privedeni u Posebno tužilaštvo za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Beogradu.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin pohvalio je pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, poručivši da će policija nastaviti snažno da se bori protiv pedofila, koji će uvijek biti proganjani i hapšeni.

Vulin je naglasio da je njegov stav po pitanju pedofila jasan, da ih treba osuditi na doživotnu kaznu zatvora, kako nikada više ne bi mogli da povrijede nijedno dijete.