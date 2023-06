Nastavlja se suđenje Belivukovom klanu

BEOGRAD - Suđenje kriminalnoj grupi na čijem čelu je bio Veljko Belivuk, a koja se krila iza navijačke grupe "Iz principa", nastavlja se danas u Specijalnom sudu u Beogradu.

Na današnjem ročištu branioci i okrivljeni iznose žalbe na dosadašnje suđenje.

Advokat Đorđe Tomić, na samom početku ročišta se javio za riječ i naveo da su okrivljeni svjedoci ispunili sve obaveze koje su zaključili.

"Smatramo da su njihove izjave merodavne, a dokaznim radnjama u nastavku suđenja će se to i utvrditi" rekao je Tomić.

On tvrdi da okrivljeni svjedok Nikola Spasojević ima dvojno saučesništvo, s jedne strane je svjedok, a sa druge okrivljeni. Zbog toga, kako je rekao, smatra da suđenje treba da krene ispočetka i da se ukine status svjedoka.

Advokat Mijana Perendija, branilac Filipa Ivanovskog, iznijela je da smatra da je svjedočenje Spasojevića bilo neodređeno, nepotpuno i loše.

Nakon što je sudija rekla da je odbijen zahtjev za podizanje optužnice i krivičnog gonjenja Nikole Spasojevića jer nema elementa za krivično gonjenje, on je u svom iskazu naveo da je učestvovao u trgovini oružjem i narkoticima.

Nakon toga se za riječ javio advokat Stefan Jokić, koji je naveo da njegov klijent Stošić nije mogao da bude na dva mjesta u isto vrijeme.

"Vaši postupci ovde ka tome da ovi momci iza stakla u boksu neće imati fer suđenje" rekao je Jokić.

Potom se za riječ javio advokat Nikola Jerković.

On je iznio tvrdnju da okrivljeni svjedoci nisu mjerodavni u ovom procesu.

"Okrivljenom svedoku Srđanu Laliću niste oduzeli beleške koje je koristio, tačnije, oduzeli ste mu ih do pauze, a nakon toga ste mu ih opet dozvolili. Sledeća primedba je to da niste zaštitili okrivljeno od brojnih komentara i uvreda kao što je advokatica Golubović uputila uvredu na račun Veljka Belivuka koji je lažno optužen da joj je dobacivao i gestikulacijom pretio. Takođe, fotografije koje su prikazane nije trebalo da budu izložene i prezentovane, već je to trebalo da ostavite za kasnije" rekao je advokat Jerković.

Sudija je međutim tada rekla da je sve što sada slušaju su primjedbe na rad tužilaštva, suda i sudskog vijeća, a ne primjedbe na okrivljene svjedoke.

Tužilac se složio sa time i dodao da ne zna u kojem djelu postupka se nalaze jer ovo nisu primjedbe na okrivljene svjedoke, tačnije na njihove iskaze, već na njihov rad.

Za riječ se tada javio i Veljko Belivuk.

On je tada rekao da na strani 13., Srđan Lalić kaže da neće reći ništa što ne zna i u šta nije upućen, međutim, prema riječima Belivuka, Hrvatin navodi da neće pričati što ne zna, već samo ono što zna.

"Lalić je vrlo inteligentan i on koristi svoj mozak u odnosu na Hrvatina i Spasojevića. 'Raspitivao sam se ko gde sedi', tako je rekao Lalić. Zašto bi se neko raspitivao o nečemu što zna, kada nešto znaš onda kažeš. U ovom predmetu je postala ustaljena fraza kad nešto ne znaš da kažeš Veljko i Marko i eventualno ubaciš Radoja Zvicera i to prođe" rekao je Belivuk.

On je objasnio i da je "preplašeni Spasojević bio fasciniran Srđanom Lalićem".

"Zamislite, Lalić nije dao nijedan tačan odgovor, nijednu stvar nije ubo. Svi mi se iskreno nadamo da ćete ovu nepravdu ispratiti i da ćete da konstatujete da Lalić nije konstatovao ni ono što je video, ni ono što nije video na slikama. Lalić je znao da odgovara samo kada vidi sliku. Pritom, Lalić je bio tamo desetinama puta, nema šanse da nije zapamtio. Pa ja sam zapamtio svaku sijalicu u ovoj sudnici" rekao je Belivuk.

Na prošlom ročištu svjedok okrivljeni Nikola Spasojević nastavio je da svjedoči o zločinima koje su, kako se sumnja, pripadnici ove grupe činili.

Spasojevića su ispitivali Marko Miljković, Nebojša Janković, Vlade Draganić i Veljko Belivuk.

Nakon što je Spasojević udaljen iz sudnice, advokat Stefan Jokić, tražio je izuzeće postupajućih tužilaca, sudije i predsjednika suda.

On je rekao da su postupajući tužioci zloupotrijebili svoj službeni položaj, odnosno da su sklopili sporazume sa okrivljenim saradnicima i izostavili im krivična djela koja su priznali.

Potom se za riječ javio i Veljko Belivuk koji je tražio izuzeće Mladena Nenadovića, tužioca za organizovani kriminal.

Prvooptuženi je tražio da se okrivljenima sudi po zakonu i da, kako je naveo, sud ne pomaže okrivljenim-saradnicima.

Međutim, vijeće je odbilo zahtjev, te su sljedeća ročišta zakazana za 20., 22., 27., 28., 29. i 30. jun, 5. i 6. jul, 28, 29. i 31. avgust i 1. septembar 2023. godine, prenosi "Blic".