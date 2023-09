Nastavljena potraga za nestalima u moru kod Dubrovnika

Kod Dubrovnika je juče nestalo više osoba koje su bile na kajacima. Do večernjih časova spašeno je devetero ljudi, a jutros je nastavljena potraga za još najmanje dvoje.

Radi se o muškoj i ženskoj osobi mlađe dobi. Još uvijek nije poznat identitet nestalih. Kako je jutros javila reporterka HRT-a, policija je zamolila građane da im jave ako su primijetili da su nestali njihovi gosti.

Podsjetimo, juče popodne je zbog jake bure došlo do prevrtanja kajaka. Potraga je bila prekinuta kada je pala noć, prenosi Index.hr.

Dubrovčanin Dominko Radić uključio se u još jednu akciju spašavanja ugroženih na moru.

"Dobio sam dojavu, vidio četiri-pet izvrnutih kajaka. Plutali su osobne stvari i dokumenti. More mi je prelazilo preko barke, toliko su visoki valovi, na refule puše i do 80 kilometara na sat. U akciji je učestvovao i brod Galešnik iz Cavtata. Ja sam zvao brod Danče da izađu. Priključila se i Skala. Našao sam tri kajaka prevrnuta, plutali su dokumenti, ali nema ljudi. Ja sam uspio spasiti dvojicu, ali ništa ne govore jer su u šoku. Zabrinjava me što sam našao i dva prsluka kako plutaju", kazao je Radić za Dubrovački vjesnik.

"Vlasnici kajaka kontradiktorno govore koliko im fali ljudi. Policija s jednim i drugim gliserom je intervenirala, ja više nisam mogao izdržati zbog valova koji mi se prelijevaju preko barke. Navodno je brod Galešnik spasio četvoricu", dodao je Dominko.

Navodno je među izletnicima s kajacima bilo i dijete koje je spaseno. Navodno je Radić spasio dvoje najvjerovatnije njemačkih državljana, a u Betinoj špilji ih je pronađeno četvoro.