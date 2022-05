Nastavljene dojave o bombama širom Beograda, pojavio se prijeteći spisak

BEOGRAD - Dojave o bombama stigle su danas u tržne centre Rajićeva, BIG Rakovica, Banjica, Karaburma i Ada Mol, saznaje Tanjug.

Pink javlja i da su zbog dojava o bombi evakuisani SC Olimp na Zvezdari i studentski dom "Mika Mitrović" na Voždovcu.

Juče je na adrese beogradskih škola stiglo više od 100 dojava o bombama, a dojave su stigle i o bombama na mostovima, u Beogradskom vodovodu i u šoping-centru "Stadion".

Portal Telegraf.rs objavio je danas da je na njegovu imejl adresu stigla poruka u kojoj nepoznata osoba navodi da "neće stajati skrštenih ruku dok Rusija kolje narod i uništava zemlju", kao i da će minirati veliki broj zgrada i institucija u Beogradu.

Prenosi se da se u poruci navodi kako su bombe već postavljene i da je ovo samo nastavak dojava o bombama na mnogim lokacijama u Beogradu.

"Nećemo stajati skrštenih ruku dok Rusija kolje moj narod i uništava moju zemlju. Srbi su saučesnici u uništavanju moje zemlje i zato smo se udružili sa Albancima da miniramo sljedeće lokacije u Beogradu" stoji u poruci.

Slijedi spisak lokacija: Muzej "Zepter"; Beogradski zoološki vrt; Nebojša kula; Narodni muzej; Muzej istorije Jugoslavije; Tržni centri "Rajićeva", "Stadion", "Karaburma"; "Ada Mol" BIG Rakovica "Banjica", "Beo tržni centar", Kineski tržni centar, Studenstski domovi "Karaburma", "Patris Lumumba", "Mika Mitrović"; Vojna akademija, Predsednikova kuća.

Na spisku su i beloruska, ruska i kineska ambasad; dokovi kod Ade Ciganlije; Stadion "Rajko Mitić"; FK Obilić; Stadion FK Voždovac; Olimp; Stadion Omladinaca FK Crvena zvezda; Pančevački most; Most Mihajla Pupina; Brankov most; Most na Adi; Novi železnički most; Železnička stanica Novi Beograd; Aerodrom Beograd; Stara železnička stanica Beograd; Železnička stanica Dunav; Poslovnice Er Srbije; Poslovnice Turkish erlajnsa.

U poruci koju prenosi Telegraf.rs stoji i "stavili smo bombe u automobile i u nekoliko aviona" i na kraju: "trovali smo i vodu iz beogradske česme".