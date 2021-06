Nastavljeno suđenje za ubistvo Jelene Marjanović, vještak dao važnu izjavu

U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom da je u aprilu 2016. godine na nasipu u naselju Crvenka, u Borči ubio svoju suprugu, pjevačicu Jelenu Marjanović.

Današnje ročište je bilo nastavak dokaznog postupka u kojem su se izvještavali vještak za telekomunikacije Dragomir Vasiljevič, i stručni vještak kojeg je angažovala odbrana Marjanovića, Saša Savić. Predmet je bila analiza Zoranovog teleofna, odnosno da li je isključio mobilni telefon kao što tvrdi Vasiljević, a što nije potvrdio u dopisu Telekom.

Prvo je data riječ Saviću, koji je bio izričit da na osnovu listinga i svih modova Zoran Marjanović nije isključio telefon, a da to nijednog momenta nije uradila ni Jelena.

"Zoran nije isključio telefon. Bilo gde da se isključi telefon, mreža ga ne vidi. Vidi ga kada se isključi, ali taj proces traje, prvo da se priključi na baznu stanicu jer telefon ne zna gde se nalazi, zatim da se uloguje, pa pristupa mreži...", objasnio je Savić.

Odbacio je kao netačne tvrdnje Vasiljevića da je Marjanović u jednom trenutku isključio telefon time da je on mogao samo da bude i izle modu. Odbacio je i pretpostavku da je Zoran neregularno isključio telefon.

"U neregularno isključenje telefona spada samo vađenje baterije, ali čak ni to u našem svetu. U tom slučaju, ako dođe do neregularnog gašenja, neće doći do zapisa, odnosno, registracije toga na signalizaciji mreže. U Marjanovićevom slučaju ni to nije moglo da se desi, tada je imao Samsung S6 na kom se ne vadi baterija", rekao je Savić.

Dodao je da se neregularnim gašenjem ne smatra prelazak u avio mod i vađenje SIM kartice, što smatra vještak Simić.

"Ponavljam, ni Zoran ni Jelena nijednog trenutka nisu isključili telefon. Pratio sam i Jelenin telefon kako se ponašao na nasipu i s obzirom na to da je ona brzo počela da trči. Kada je sišla sa nasipa, telefon je 8 minuta bio u izel modu (aktivnom). Tako bi i ostao narednih 120 minuta da ga Marjanović nije prekinuo pozivom posle tih 8 minuta", kaže Savić.

S obzirom na to da je Vasiljević sudski vještak 22 godine i da je zaposlen u Telekomu, zamjenik javnog tužioca Jelena Čerović je pitala da li je učestvovao u sačinjavanju izvještaja koji je tražio sud od Telekoma, a u vezi sa korišćenjem Zoranovog telefona na nasipu.

"Nisam pomogao u sačinjavanju izveštaja. Ja sam glavni inženjer za analitiku. Nemam nikakve veze sa tim, a njima je poznato da sam ja u ovom procesu angažovan kao veštak koji taj posao radi 22 godine", rekao je Savić.

Advokat odbrane Nikola Dumić rekao je da se ovdje aludira na pristrasnost.

"Ovde se sudija aludira na pristrasnost. Predlažem da se na apsolutno iste okolnosti zatraži izveštaj i od druga dva mobilna operatora kako bismo svaku moguću situaciju pristrasnosti eventualno sklonili. Uključenje mobilnog telefona se može detektovati na logovima signalizacije, nezavisno od toga da li je poziv nakon uključivanja ostvaren ili neostvaren. U slučaju da je mobilni telefon isključen na jednoj baznoj stanici, a onda na toj istoj uključen, generisaće se dva ili tri zapisa (logova). Prvi zapis (isključivanje mobilnog telefona) biće generisan samo u slučaju da je telefon isključen regularnom metodom, drugi zapis (uključivanje telefona), biće generisan nakon uključenja telefona, a treći zapis (neostvareni poziv) biće generisan nakon ostvarenog poziva", stoji u dopisu koji je odbrana Marjanovića pročitala.

Vasiljević je, da podsjetimo, u svjedočenju u novembru prošle godine naveo da je Zoran Marjanović u vrijeme ubistva supruge Jelene isključio telefon na 26 minuta. Tvrdi i da ponovno uključivanje na mrežu nije registrovano ne znači da telefon nije sam fizički isključio.

On je rekao da je Zoranov telefon bio isključen 25 minuta i da on ne zna gdje se u to vrijeme optuženi Zoran Marjanović nalazio, ali da smatra da je bilo neminovno da se on i supruga sretnu između 16.57 i 17.04 sati, što je prema optužnici vrijeme ubistva pjevačice.

Na to je reagovala Marjanovićeva odbrana, koja je rekla da vještak izigrava Šerloka Holmsa a na prethodnom ročištu su tražili i njegovo izuzeće.

"Stav odbrane je da je veštak pristrasan izigrava ovde Šerloka Holmsa. Ovaj čovek nas zatrpava podacima već danima, mesecima, a izbegava da se konkretno izjasni", rekao je Marjanovićev advokat Nikola Dumnić i dodao da mu nije jasno kako vještak kaže da ne može da rekonstruiše Zoranovo kretanje, ali s druge strane tvrdi da je u tih 26 minuta morao da se sretne sa Jelenom.

Zoran Marjanović je optužen za krivično djelo teško ubistvo, za koje je zaprijećena kazna zatvora do 40 godina zatvora i brani se sa slobode. On je na početku suđenja u novembru 2019. godine detaljno iznio svoju odbranu negirajući da je ubio suprugu, koja se bavila pjevanjem narodne muzike.

On se od 12. juna 2018. brani sa slobode, pošto mu je tog dana Apelacioni sud ukinuo pritvor, u kojem je bio 10 mjeseci. Bio je uhapšen 15. septembra 2017. godine, godinu i po dana nakon ubistva.

I prije toga je bio privođen, ali je nakon ispitivanja u policiji i na poligrafu puštan zbog nedostatka dokaza.

Prema navodima optužnice, Zoran joj je krenuo u susret, sustigao je, iskoristio njeno povjerenje i namamio je da siđe sa nasipa. Prvi udarac zadobila je u ruku, a kad je pokušala da pobjegne, on ju je sustigao kod kanala, zadao joj nekoliko udaraca nepoznatim predmetom u glavu i ona je još živa upala u kanal, u kom je narednog dana pronađeno njeno tijelo. Njihova kćerka, kako tvrdi tužilaštvo, za to vrijeme bila je na nasipu.

