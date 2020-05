Nastavnica dobila otkaz, učila đake da crnogorska nacija ne postoji

PODGORICA - Nastavnica fizičkog u podgoričkoj Osnovnoj školi "Sutjeska" dobila je otkaz jer je đacima na času rekla da crnogorska nacija i crnogorska crkva ne postoje i objasnila im zašto nije dobar zakon o slobodi vjeroispovijesti.

Prema pisanju podgoričkih Dnevnih novina to se dogodilo prije oko tri mjeseca, što je potvrdilo i crnogorsko Ministarstvo prosvjete uz obrazloženje da je otkaz dobila "zbog zapanjujuće zloupotrebe maloljetne djece u političke svrhe", prenosi portal RTCG.

Nastavnica je na času fizičkog djeci rekla da Crna Gora, nakon što se odvojila, želi da ima svoju državu, crnogorski jezik i crnogorsku crkvu.

"E, tu je problem, što ne možeš ti sada što je do juče bila Srpska pravoslavna crkva da kažeš da je to Crnogorska pravoslavna crkva. Ne možeš, jer nije to crnogorska, već srpska pravoslavna crkva. E sad, narod ne želi da ide u Crnogorsku pravoslavnu crkvu, jer ta crkva ne postoji… Zato narod šeta…", rekla je, između ostalog, nastavnica.

Uprava škole je nakon toga tražila da Ministarstvo prosvjete ispita slučaj, a zatim je nastavnica dobila otkaz.