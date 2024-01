Nastavnica prijavila sveštenika za maltretiranje tokom školske slave

Liliana Grbić, nastavnica srpskog jezika u OŠ „Branko Radičević“ u Aleksandrovu, prijavila je Zorana Trivunovića, sveštenika lokalne crkve Sveti Georgije, episkopu vršačkom, zbog, kako tvrdi, neprimjerenog i neumjesnog ponašanja tokom proslave školske slave Sveti Sava.

Priredba je kao i ranijih godina održana u lokalnoj crkvi jer škola nema adekvatan prostor, a za njeno održavanje imali su saglasnost starješine hrama, kaže Grbić koja se obratila redakciji Danas.

Navodi da je Svetosavsku akademiju pripremila uz puno ljubavi i nadahnuća sa svojim đacima, da bi se po završetku programa sveštenik proderao i zahtjevao da prisutni ostanu kako bi se obratio.

“Nadala sam se da će se zahvaliti gostima, roditeljima i đacima čestitati školsku slavu. Nažalost, mimo svih očekivanja, počeo je da se dere govoreći kako je priredba neprimjerena i da dok je on sveštenik, neće dozvoliti da ja, kao nastavnik, uđem u crkvu. Da je on taj koji o tome odlučuje i kakav će program da se izvodi i ko će u buduće djecu spremati. Ličio je na inkvizitora, najmanje na svešteno lice. Roditelji su mu se obratili upozoravajući ga da takvo ponašanje ne dolikuje nijednom pristojnom čovjeku, a kamoli svešteniku, kao i da crkva nikada nije bila toliko posjećena, a sve to zahvaljujući djeci, a ne njemu”, priča Grbić.

Ona kaže da se svake godine priredba u čast Svetog Save održava u crkvi, a potom se u fiskulturnoj sali škole sječe slavski kolač i izvodi skraćeni dio programa. Tako je, kaže, bilo i ovog 27. januara, a drugi dio programa koji je izveden u školi, pripremio je vjeroučitelj.

Međutim, direktorica OŠ „Branko Radičević“, Biljana Farkić demantuje tvrdnje nastavnice srpskog da iza organizacije priredbe u crkvi stoji škola.

"Program koji je realizovan u Hramu Svetog Georgija organizovan je u dogovoru protonamjesnika Zorana Trivunovića i pomenute nastavnice i iza organizacije nije stajala škola. Školska priredba je održana istog dana, u našim prostorijama, i za nju su bili zaduženi nastavnica Liliana Grbić i vjeroučitelj. Priredbi i sječenju kolača u školi je prisustvovao pomenuti sveštenik poštujući prethodni dogovor sa direktoricom škole", kaže Farkić za Danas.

Grbić kaže da su imali saglasnost sveštenika za probe priredbe u crkvi.

“Vidjela sam njegov neprijateljski stav kada sam mu se obratila prije održavanja priredbe. Rekao je da ne može da se pjeva ruska pjesma, da ne može projektor da se unosi, da će on da prekine priredbu…Odgovorila sam da nisam došla da se prepirem, već da se dogovormo o organizaciji, da se unese neko grijno tijelo u crkvu da se djeca ne bi smrazavala. Cijeli program je brižljivo pripreman u čast Svetog Save, tradicionalna ruska pjesma govori o prodnim ljepotama i u njoj nema ništa pogrdno”, kaže Grbić.

Ona je uvjerena da je ponašanje sveštenika upereno protiv nje, ali ne zna šta je razlog za takav njegov stav. U prilog tome navodi da sveštenik prošle godine nije došao da sveti vodicu uoči porodične slave koju slavi.

Redakcija Danasa obratila se svešteniku Zoranu Trivunoviću da čuje njegovu verziju događaja, ali do objavljivanja ovog teksta on nije odgovorio na poruku i poziv.

Preko Eparhije Banatske su kontaktirali i namjesnika za crkvenu opštinu Aleksandrovo Karađorđa Trivunovića, koji nije želio da se oglašava.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.