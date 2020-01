"Ne može biti velike Srbije, niti velike Albanije, samo velike tragedije"

PODGORICA - Milo Đukanović ocjenjuje povodom dešavanja u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti da se vjerske slobode građana zloupotrebljavaju kako bi se srušila Crna Gora.

"Ne dozvolite da se vaša vjerska sloboda zloupotrebljava na način na koji se zloupotrebljava ovih dana po Crnoj Gori, a zloupotrebljava se da bi se srušila Crna Gora", kazao je u ponedjeljak uveče predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista na sednici Opštinskog odbora te stranke u Tivtu.

On je građanima poručio i da ne treba da dozvole da budu "dio tog ludačkog projekta", saopšteno je iz OO DPS Tivat.

"Mi imamo vrlo jasnu namjeru, a to je da obezbijedimo bespogovornu implementaciju onoga što su ustavna određenja u Ustavu Crne Gore, a to je odvojenost crkve i države i zagarantovana sloboda vjeroispovijesti", kazao je Đukanović.

Đukanović je istakao da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti zakonsko rješenje koje je temeljno, dugo i kvalitetno pripremano duže od četiri godine, uz javne rasprave.

Naglasio je da se ovim pravnim aktom mijenja zakon iz 1977. godine, koji je zastario i relikt je davne prošlosti.

Medijske tvrdnje, kako je rekao, da se nešto želi oteti Srpskoj pravoslavnoj crkvi, apsolutno su neistinite.

"Za svakog ko poznaje istoriju, nema dileme, sve dok je trajala crnogorska država, trajala je i Crnogorska pravoslavna crkva", rekao je Đukanović istakavši da od vremena kada je nestala Pećka patrijaršija, 1766. godine pa do 1918. nema nikakvog drugog autoriteta nad pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori.

"Dakle, Pravoslavna crkva u Crnoj Gori je samostalna i ima sve atrtibute samostalnosti. S obzirom da je Crna Gora prisajedinjena Srbiji logično je bilo da crkva bude prisajedinjena SPC. Odluka je bila politička - nestala je država. Ako je bilo logično da 1918. nestane crkva kada je nestala država, šta ćemo sa 2006. kada je obnovljena država? Obnovićemo crkvu, naravno", istakao je Đukanović.

Predsjednik DPS naglasio je da u svim temeljnim dokumentima očigledno je da je imovina koja je data na korišćenje CPC bila državna.

"Eksplicitno tamo stoji - da crkva ne može otuđiti ništa bez odluke nadležnog državnog organa. U periodu od kraja osamdestih pa do kraja devedesetih, kada nestaje Jugoslavija, kada se Crna Gora bavi formiranjem svog katastra, ovlašćeni ljudi u SPC u Crnoj Gori opredjeljuju se da upisuju svoje vlasništvo nad državnom imovinom. Kada smo ustanovili kasnije o čemu se radi, pokrenuli smo postupak vraćanja imovine onome kome pripada. Ne može biti riječi zaista ni o kakvoj otimačini bilo čijeg vlasništva, ali ne pristajemo da se otima od države", istakao je.

"Ovo je pokušaj da državi vratimo ono što joj pripada, što je od nje nezakonito otuđeno i tu se sada upotrebljavaju laži i manipulacije, da se otima od crkve", rekao je Đukanović.

Predsjednik DPS se osvrnuo i na drugu manipulaciju koja se plasira u javnosti, a ona se odnosi na tvrdnje da neko želi da turistički valorizuje i privatizuje crkvene objekte.

"To je smiješno i bijedno, i gotovo da ga ne treba komentarisati. Kome bi, sa trunkom zdravog razuma palo na pamet da od manastira pravi restoran, ili do crkve hotel", izjavio je Đukanović.

U nastavku svog izlaganja predsjednik DPS se zadržao na manipulaciji koju često u javnosti plasiraju predstavnici SPC i njima bliskih opozicionih stranaka a to je da se želi uzeti imovina od SPC i dati nekanonskoj CPC, registrovanoj 1993. u Crnoj Gori.

"O tome zaista nema pomena. O tome ne govorimo u tom Zakonu. Mi smo u svom programu kazali da želimo da obnovimo Pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, da želimo da to radimo kao odgovorni ljudi, zato što živimo u jednom teškom paradoksu za balkanske uslove", kazao je.

Đukanović je ocijenio da su na Balkanu prisutna brojne podjele, dodajući da su crnogorske vlasti o tome kako prevazići taj problem smatrale da bi važnu ulogu u tome mogla igrati jedna konstruktivna pravoslavna crkva.

"I zato smo kazali - nemamo namjeru da se ponašamo tako da formiramo neku svoju crkvu iz koje će sada Crnogorci izgoniti Srbe, kao što su Srbi nekad izgonili Crnogorce iz SPC, nego želimo da se formira jedna crkva u kojoj će naći mjesto svi pravoslavni vjernici u Crnoj Gori. I naš poziv svima je bio, ako ste zaista u toj vjerskoj misiji, ako mislite o tome kako da se zaštite i afirmišu interesi jedne vjeroispovijesti u Crnoj Gori, a naravno o drugim vjeroispovijestima vode računa oni koji su na čelu tih crkava, dakle, ako ste u toj misiji, lako ćemo se dogovoriti", istakao je Đukanović i nastavio:

"Ali, nama se čini da vi nijeste u toj misiji. Nama se čini da ste u misiji posrbljavanja Crne Gore. Čini mi se da želite da vratite Crnu Goru u onu pređašnju predstavu kako je Crna Gora druga srpska država. I to je zapravo suštinsko neslaganje velikosrpskog nacionalizma sa crnogorskom nezavisnošću".

Đukanović je, takođe, konstatovao da je, kako je rekao "velikosrpski nacionalizam morao malo utihnuti nakon 2006, ali nikada se nije pomirio sa crnogorskom nezavisnošću i da dalje sanja svoj san, da se prekomponuje Balkan, da se napravi uvećana Srbija, Albanija, Hrtvatska, a da ostali nestanu".

"To je otprilike taj plan koji je oduvijek postojao i devedesetih godina i koji je koštao naše prostore velikog broja žrtava. Dakle, niti može biti velike Srbije, niti velike Albanije, može biti samo velike tragedije. I umjesto da su se te lekcije dobrano naučile u 90-tim godinama, umjesto da se od toga odustalo i duboko zakopalo, kao što vidimo, nepunih 30 godina nakon toga, se vraćaju stare ideje na sto i sastavni dio tih ideja jeste velikosrpski nacionalizam koji, koristeći se SPC, pokušava da Crnu Goru i dalje predstavlja, da utiče na njen život kao na život druge srpske države. To je nešto sa čim se ne slažemo i prema čemu pokazujemo, rekao bih, veoma nepokolebljiv i čvrst otpor i to je nešto što nikada nećemo dozvoliti da prođe u Crnoj Gori", rekao je Đukanović.