"Ne ukidamo takse, suspendovaćemo ih na 120 dana - ne potčinjavamo se Vučiću"

PRIŠTINA - Nakon sastanka sa liderima privremenih prištinskih institucija, predsjednik parlamenta, Kadri Veselji, rekao je da je Berlinski samit bio koristan.

Veselji kaže i da je Priština "dobila mandat za suverenu državu" te da se Priština nikada neće potčiniti Beogradu i predsjedniku Aleksandru Vučiću i da takse Srbiji neće biti ukinute.

"Uvođenje sto odsto povećanih taksi na proizvode iz Srbije najvrjednija je odluka naše države. Kada sam je predlagao bio je to direktan odgovor Srbiji na njeno ponašanje. Mi se nećemo potčinjavati Srbiji. Ne namjeravamo da donesemo bilo kakvu odluku koja će državne lidere Kosova potčiniti Srbiji i Vučiću", rekao je Veselji i potvrdio manir prištinskih lidera da svakodnevno saopštavaju kontradiktorne stavove.

Ova izjava, naime, uslijedila je nepun dan nakon što je Veselji, juče, rekao da takse treba suspendovati, jer taj zahtjev dolazi iz SAD, čak i od američkog predsjednika Donalda Trampa.

U intervjuu za Klan Kosova, Veselji je izjavio: "Ne treba da se protivimo SAD" i podsjetio da je on poslije pisma i zahtjeva predsjednika SAD Donalda Trampa rekao da takse neće biti ukinute, već suspendovane na 120 dana.

Učesnici berlinskog samita, Hašim Tači i Ramuš Hardinaj, nisu se obraćali medijima, ali će, kako je dogovoreno, zajedno sa Veseljijem učestvovati na skupu u Parizu, gdje će 1. jula biti održan sastanak o nastavku dijaloga sa Beogradom.

Haradinaj je u intervjuu za njemački Velt, povodom predstojećeg skupa u Parizu, koji su predložili njemačka kancelarka i francuski predsjedndik, kaže da bi bilo lijepo da na taj sastanak budu pozvane i SAD kao, kako kaže, "garancija za dogovor ako želimo da ga postignemo".

Haradinaj istovremeno u ovom intervjuu tvrdi da su posredovanjem kancelarke Merkel i predsjednika Makrona predstavnici Beograda i Prištine "vraćeni za sto".

"Mi smo zapravo obavezni da nastavimo dijalog. U početku to nije bilo jasno", rekao je on, uz zaključak da to nisu bili lagani razgovori.

Lideri privremenih prištinskih institucija okupili su se danas, na poziv predsjednika parlmenta Kadrija Veseljija, na sastanku na kojem će, kako se očekuje, razgovarati o nastavku dijaloga s Beogradom.

Na sastanak su došli Hašim Tači, Ramuš Haradinaj i članovi prištinskog tima za nastavak dijaloga Fatmir Ljimaj, Enver Hodžaj i Bedžet Pacoli.

Gazeta ekspres piše da su se oni sastali u kabinetu Veseljija i da će razgovarati o stavovima iznijetim na berlinskom samitu, čiji su domaćini bili njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emanuel Makron.