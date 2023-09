Ne žele romsku porodicu u naselju: Moj sin se boji ići ovdje u školu

HLEBINE - "Prijetili su nam. Sin u ponedjeljak treba krenuti u školu, a boji se ovdje ići. Ne znamo što nam je činiti. Nismo nikome ništa nažao učinili, stvarno nam nije jasno čemu sve ovo", pita se Stjepan Oršoš, odnedavni stanovnik Hlebina u Koprivničko-križevačkoj županiji. Njegova deveteročlana porodica u svoju novu kuću preselila se prije sedam dana, ali mnogi mještani Hlebina traže njihovo iseljenje. Zašto? Hlebinci tvrde da ova romska familija ima podeblji policijski dosje, ali Stjepan to opovrgava i dodaje kako je jedino njegov sin imao problema sa zakonom.

"Moj sin je skrivio saobraćajnu nezgodu. Nije imao vozačku i bio je pijan. Za to je odslužio zatvorsku kaznu. Nikada drugih problema nismo imali. Naime, prije smo živjeli u kući na brdu u susjednom naselju Novigrad Podravski. Tamo nam je bilo lijepo, ali moja je žena ostala bez oba bubrega. Svaki dan ide na dijalizu, a ja nemam auto, pa je ne mogu voziti. Jednog dana, izmorena od dijalize, do naše stare kuće penjala se četveronoške. Tad sam počeo tražiti novu kuću koja bi nam bila prihvatljivija i kako bi njoj bilo lakše ići do bolnice i nazad. Pronašao sam ovu kuću i, kad sam je isplatio, uselili smo se u nju" kaže Stjepan i navodi da je zbog cijele situacije nedavno dobio i otkaz.

Kako kaže, bio je zaposlen četiri mjeseca, ali je zbog straha od mještana odlučio ostati kod kuće.

"Volim i želim raditi, ali jednog dana, dok me nije bilo kući, do naše je kuće došao jedan čovjek. Moja supruga ga je dočekala, on joj je dao svoj broj i rekao joj je da ga nazovem. Na odlasku joj je rekao: 'Mogu biti dobar, a mogu biti i jako zločast'. Kad sam se tog dana vratio kući, cijela porodica me dočekala u dvorištu plačući. Tresli su se od straha. Moja djeca su mala, a s nama živi i moj 11-mjesečni unuk. Ne želimo se bojati za vlastiti život" govori Stjepan.

O situaciji je ekipa "24Sata" razgovarala sa stanovnicima Hlebina. Dio njih uopšte nije želio komentarisati situaciju, a neki tvrde da s Romima imaju velikih problema. Za Oršoše govore kako su načuli da porodica ima velikih problema sa zakonom.

"Protiv njih nemam ništa. To su ljudi kao i mi svi. Pomažemo si međusobno, oni su uvijek dobro raspoloženi. Pozdravljaju me i pitaju treba li šta pomoći, a ja im dajem vodu jer su ih ostavili u toj kući bez priključka za vodu" zaključio je Tomo, prvi komšija novopridošle familije.