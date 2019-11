"Nećemo više da se igraju sa nama kao lutkama u pozorištu"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da ne želi da se EU prema zemljama regiona dalje ponaša kao sa lutkama na koncu i najavio da od njega neće čuti ništa loše o drugima u regionu, već samo da su svi „divne komšije i divni ljudi“.

Vučić je, na konferenciji za štampu posle razgovora sa predsjednikom Sjeverne Makedonije Stevom Pendarovskim, na pitanje makedonskog novinara šta francuski „non-pejper“ može da znači za Srbiju i Skoplje, rekao da sve zemlje čekaju da postanu članice EU i da to nije sporno, ali da oni u Briselu ne znajuu šta će tačno sa nama.

„Ko god rekao nešto drugačije bi vas lagao. Govorio sam Zoranu Zaevu u Novom Sadu da neće biti otvaranje pristupnih pregovora, a on me je uveravao da su mu obećali i videlo se šta je bilo”, podsjetio je on.

Rekao je da će pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom, prije svega zbog Prespanskog sporazuma, otvoriti pregovore u martu ili maju u Zagrebu, ali da se poslije postavlja pitanje šta poslije toga.

“Pitao sam Stevu, Zorana, Edija (Ramu), šta onda. Šta će Srbija, Crna Gora, Bosna I Hercegovina, šta i oni posle toga. Imaćete 15 dana da se hvalite na televiziji da su otvoreni pregovori. Ali šta onda“, upitao je on.

Plan za to poslije nije viđen, kako je rekao, i dodao da je lijepo što se EU bavi sobom, svim svojim metodologijama, tehnologijama i ostalim, kao i da je zbog toga posebno srećan kada može da se pohvali visokim stopama rasta.

„Te stope nekima nisu možda visoke, ali to je tako kada zaostajete za nekim 100 godina, ali su značajne kada možete za 30 godina da nadoknadite zaostatak. Ako u evrozoni rast bude 0,9 ili 1 odsto, a naš preko 4 procenata, I takav imamo naredne pet godine, veliki bi posao napravili. Zato sam srećan zbog naših inicijativa“, objasnio je on.

Istakao je da zemlje regiona moraju da rade i dogovaraju se o napredovanju u budućnosti, da otvaraju više autoputeva, pruga, da se spajamo, i prikažemo više poštovanja jedni prema drugima.

„Mi kada smo išli u neki skup, pre 3 ili 4, ali i pre dve godine, govorimo prdstavnicima EU da je sve lepo. Naučili smo šta da ponavljamo pred Nemcima, Francuzima, Briselu, a to je da je evropska integracija najvažniji proces, kao pesmicu sam i ja to nauči. A onda u 12 rečenicu, kažemo „to je tačno ali bilo bi mnogo lakše da nema onog južno, severno I zapadno od nas. A onda nam ovi kažu “jesi video kakve probleme pravi onaj u Skopju, Beogradu,...“. Onda odemo srećni kući što smo kritivali drugog, a oni se sa nama igraju kao sa lutkama na povocu. Od mene neće cćuti ništa loše o regionu, već samo to “divne komšije, divni ljudi“. Nećemo više da se igraju sa nama kao u lutkarskom pozorištu“ konstatovao je Vučić.

Zbog toga, kaže, ponosan je na zajedničku inicijativu, koja će omogućiti da tri zemlje istupaju kao politički blok i kažu da „nismo više maloletni i da imamo svoje interese koje žele da ostvare“.

Pendarovski je ukazao da je nova metodologija je u inicijalnoj fazi.

Podsjetio je da je Francuska svoj pijredlog predala članicama 19.novembra i da je o tome raspravljano na Savjetu za opšte poslove.

"Moja je procjena je da se radi o komplikovanom procesu koji će potrajati", rekao je on.

Pendarovski je ukazao da francuski predsjednik Emanuel Makron želi da se nova metodologija usvoji do januara, ali mu je u razgovoru dodao da neće biti kasnije od marta.

Isto tako kaže da mu Makron nije dao nikakve garancije o otvaranju pristupnih pregovora.

Podsjetio je da sve članice imaju glas u odlučivanju i da ostaje da se vidi kada će biti usvojena nova metodologija.

Ističe da je dobro što se naglašava da se ne predviđa zamjena članstva za države Zapadnog Balkana nekom alternativnom. "To je ključna poruka mog razgovora sa Makronom. Ranije su imali ideju o nekom alternativnom članstvu. Bilo je različitih spekulacija na tu temu. Sam Makron je u par navrata govorio o tome. To je druga institucionalna kategorija. Može biti samo punopravno članstvo", istakao je on.

Dodao je da put u EU ne isključe regionalne inicijative, koje treba da postoje, jer bez regionalnog povezivanja nema ni članstva u Uniji.

Na pitanje kada se može očekivati otvaranje Kulturno informativnih centara dvije zemlje, Vučić je kazao da je Beograd spreman da u to odmah krene i uloži veliki novac.

"Dobili smo vrhunska mesta I na tome sam zahvalan predstavnicima makedonske ržave. Sve je dogovore, lokacije, spremni smo da brzo idemo. To će dodatno da ojača naše odnose“, podvuako je on.