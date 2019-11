"Neka Kolinda proba skočiti na beton s visine od tri metra"

SISKA - Nastavljajući prikupljanje potpisa podrške za predsjedničku kandidaturu, Zoran Milanović je u subotu u Sisku izjavio kako će potpise prikupljati još dva dana.

Uz to je komentarisao i aktuelnu predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović.Ona je, podsjetimo, prije dva dana na Milanovićevu kritiku afere s vojnim pilotima i švercom oružja rekla kako je Milanović poznat po svom padu s oklopnog vozila Patria i servisu MIG-ova.

"Neka ona pokuša skočiti s Patrije na beton s visine od tri metra pa onda možemo razgovarati. Ovo drugo je već komentirao Kotromanović, koji je pravi ratnik i pravi vojnik i ministar", rekao je on i dodao da je aktealna predsjednica koja se bori za novi predsjednički mandat "bježala od novinara i nije se htjela suočavati s istinom".

Milanović je dodao da se u kampanji može malo pretjerivati i nadmudrivati, ali lagati se ne smije.

"Ovom se temom nastoji izbjeći razgovor o puno važnijoj temi, a to je činjenica da su dva mjeseca podaci o kriminalu i krijumčarenju oružja zrakoplovima HV-a skrivani od javnosti, što znači da su dva mjeseca ona i Krstičević to zataškavali. A šutili su jer je procijenjeno da će to štetiti njezinoj kampanji i razotkriti u kakvom se haosu nalazi sustav", ustvrdio je Milanović i dodao: "Priče s MIG-ovima su čiste kao djetinja duša. Da novinarka nije iščeprkala aferu, bio bi to slučaj kao s Trumpom i pomoći Ukrajini. Budući da je ministar odbrane nekorektan i neargumentiran, sada moram spomenuti i njega", izjavio je Milanović.

Na pitanje kako bi on riješio tu aferu da je predsjednik, odgovorio je kako bi je riješio istog trenutka kada bi za nju saznao.

"To se može dogoditi, čak i u američkoj vojsci, ali se mora reagirati istog trena", rekao je.