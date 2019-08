"Nekažnjavanjem zločina u 'Oluji' opravdani i zločini Al Kaide i ID'"

BEOGRAD - Dok se Ante Gotovina i Ramuš Haradinaj ne budu našli u ćeliji Haškog tribunala i ne odgovaraju za najteže ratne zločine i etničko čišćenje, međunarodno pravo ne postoji, ocijenio je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma povodom 24. godišnjice Oluje.

"Gotovina i Haradinaj nisu u zatvoru zato, jer su ih oslobodile sudije čije su zemlje sponzorisale i 'Oluju' i etničko čišćenje na Kosovu i Metohiji", rekao je Marković u saopštenju.

On smatra da pored Specijalnog suda za ratne zločine počinjene nad Srbima na Kosovu i Metohiji, treba da se formira i Specijalni sud za, kako je rekao, najveće etničko čišćenje poslije Drugog svjetskog rata i ratne zločine počinjene nad Srbima, u i poslije akcije Oluja.

"Da tragična ironija bude još veća, hrvatsko pravosuđe je do sada donelo dve presude za zločine u 'Oluji' i to u jednoj je osuđen etnički Albanac, a u drugoj etnički Srbin. Nijedan Hrvat", ističe Marković.

"Tuđman, koji je naredio 'Oluju' rečima da 'Srbima treba naneti takve udarce da nestanu sa ovih prostora', Gotovina koji je komandovao i njihovi podanici su Hrvati. Oni su izvršili ubistva u 'Oluji'", naveo je Marković.

On ističe da je do sada popisano 1.869 ubijenih Srba, dok se 745 još vode kao nestali. Od broja ubijenih 1.220 su civili, što je 65 odsto, a ukupno u cijelom građanskom ratu u Hrvatskoj je ubijeno 38 odsto civila.

"Proterano je sve što je srpsko i zapaljeno je sve što je srpsko. I sve te žrtve tokom 'Oluje' Hrvati vode žrtve 'domovinskog rata'", kaže Marković.

On smatra da oslobađajućom presudom Gotovini i Markaču, Haški tribunal je sahranio međunarodno pravo i opravdao sve naredne terorističke akcije.

"Time je opravdao i Al Kaidu i Islamsku državu. Jer ako možete da pobijete 2.500 ljudi i proterate sve i zapalite im i uništite sve, a da za to niko ne odgovara, onda je to znak svima da sve to isto mogu da rade nekažnjeno. Američki sudija Teodor Meron koji je bio predsednik suda u Hagu, rukovodio je akcijom oslobađanja Gotovine, koja je dovela do preglasavanja od 3:2 i konačnog oslobađanja komandanata 'Oluje'", ukazuje Marković.

On je zaključio da ako 'Oluja' i etničko čišćenje na Kosovu i Metohiji prođu nekažnjeno, "onda je sve na svetu i svima dozvoljeno".