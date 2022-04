Nekretnine "dijelile" pravdu - Medenica "čašćena" sa tri stana?

PODGORICA Istražitelji sumnjaju da je Vesna Medenica "čašćena" sa tri stana zbog uticaja na odluke u pojedinim sudskim predmetima, saznaju podgoričke "Vijesti".

Listu je iz više nezvaničnih izvora potvrđeno da su na Crnogorskom primorju nekretnine koje je na taj način navodno dobila dugogodišnja predsjednica Vrhovnog suda.

Zbog toga je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti da je počinila krivično djelo protivzakoniti uticaj i stvaranje kriminalne organizacije...

Potpredsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović, komentarišući taj slučaj, rekao je da je hapšenje Medenice zapravo ono što se najviše tražilo od države u integracionim procesima procesuiranje "krupnih riba".

"Moramo da budemo svjesni da procesuiranje svih ljudi upletenih u kriminal nije usmjereno ni protiv koga lično. To je proces u kojem se Crna Gora transformiše nabolje, uspostavlja se vladavina prava i bolji bezbjednosni ambijent, što će nam omogućiti brži ekonomski rast i veći životni standard građana. U vezi s tim pitanjem veliki sam optimista. Mi smo u jednosmjernoj ulici koja vodi ka Evropskoj uniji i na tom putu moramo da očistimo svoju kuću. Što prije to uradimo, to je bolje za sve nas", kazao je on.

Medenica je uhapšena 17. aprila na aerodromu Golubovci, dok je iz Podgorice pokušavala da se ukrca na posljednji let za Beograd te večeri.

Specijalna tužiteljka Nataša Bošković dan kasnije odredila joj je zadržavanje do 72 sata.

Nedugo nakon njenog saslušanja uhapšeno je još nekoliko osumnjičenih da su članovi kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama istražitelja, formirao Medeničin sin Miloš Medenica, koji je u bjekstvu.

Više osoba lišeno je prekjuče slobode zbog sumnje da pripadaju istoj grupi, a "Vijestima" je rečeno da su ih povezivali brojni nezakoniti poslovi dominantno šverc cigareta.

(Vijesti)