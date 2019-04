Nele Karajlić: Kosovo nipošto ne bi smjelo da dobije stolicu u UN

BEOGRAD - Odgovor i put kojim treba ići po pitanju Kosova i Metohije jeste u srpskom jedinstvu i sabornosti, ističe muzičar i pisac Nenad Janković, poznatiji kao Nele Karajlić.

"Možda bi za postizanje našeg konačnog cilja bilo bolje da od političkih, diplomatskih ili, ne dao Bog, vojnih akcija, uporno, svakodnevno, bez izuzetka ponavljamo rečenicu: 'Dogodine u Prizrenu'. Znam jedan narod koji je sa tom taktikom došao do cilja", rekao je Janković za Fonet.

Govoreći o razgraničenju, on je naveo da je to jedna "veoma popularna igra na Balkanu koja traje već najmanje 600-700 godina" i da on lično problem te igre vidi u tome što granice koje se nacrtaju obično traju kraće od skečeva "Top liste nadrealista".

On smatra da je potpuno svejedno da li će za Kosovo i Metohiju biti organizovana međunarodna konferencija ili nastavljen dijalog, ali ističe da je "važno podržati onoga koga pošaljemo kao predstavnika".

Janković je napomenuo da samoproglašeno Kosovo nipošto ne bi smjelo da dobije stolicu u UN, "prije svega zbog međunarodnog prava na čijim krhkim nogama još uvijek stoji naša planeta".

"Ako stavite Kosovo u UN, to je isto kao da u fudbalu ukinete ofsajd za onu ekipu koja nosi 'Adidas' opremu, jer za njih važi izuzetak", istakao je Janković.

On smatra da je srpska spremnost na kompromis danas iznenadila one koji su bombardovali Srbiju prije 20 godina, te da su usljed te iznenađenosti zaboravili da nije neophodno da Srbiju pitaju da li je za priznanje Kosova ili nije.

"Ipak, to što nas pitaju, tjeraju i to priznanje postavljaju kao uslov, jeste znak ili da oni traže opravdanje za ono što su učinili ili da igra nije gotova", smatra Janković.

Prema njegovim riječima, Kosovo i Metohija je mjesto na kojem stanuje Bog lično, tamo je njegova adresa.

"Kako, inače, objasniti fenomen da se na tako malom prostoru nalazi toliki broj crkava i manastira i kako objasniti to da se te crkve i manastiri stalno ruše i pale, a opet se stalno obnavljaju i vaskrsavaju", naglasio je Janković.