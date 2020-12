Nema policijskog časa za praznike u Crnoj Gori

PODGORICA - U Crnoj Gori za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika neće biti zabrane kretanja u večernjim časovima, navodi se u izmjenama mjera o sprečavanju širenja novog virusa korona koje su danas objavljene u Službenom listu.

Naredbama Ministarstva zdravlja za sprečavanje širenja virusa korona predviđeno je da se ukida policijski čas, koji traje od 22.00 do 5.00 časova.

Ukida se policijski čas od 22.00 časa 24. decembra do 5.00 časova 25. decembra, od 22.00 časa 31. decembra do 5.00 časova 2. januara 2021. godine, te od 22.00 časa 5. januara do 5.00 časova 7. januara. /kraj/tb/mir