Nenad Jezdić nakon zabrane ulaska na Kosovo: Ovo je odraz straha i panike

Glumac Nenad Jezdić trebalo je večeras da 202. put odigra predstavu “Knjiga o Milutinu” u produkciji Zvezdara teatra, ali su spriječeni jer su privremene vlasti u Prištini ekipi predstave zabranili prelazak administrativne granice.

U kratkoj izjavi za portal Identitet.live glumac Nenad Jezdić je poručio da bi od zabrana koje ga ne iznenađuju mnogo bolje bilo da su svi narodi na Kosovo i Metohiji imali priliku da pogledaju jednu antiratnu dramu.

-Najblaže rečeno tužno! Nedopustivo je donošenje ovakve odluke, ko god da odlučuje, da li će se nešto igrati ili ne. Ovo nedjelo je suštinska slabost i nemoć, a samo izgleda i čini se silno i to prema jednom pozorištu, necivilizacijski čin, antikulturni i antipozorišni. Ne dozvoliti Srbima ili bilo kome da prisustvuje izvođenju svog kulturnog, duhovnog i slavnog nasleđa kroz predstavu Knjiga o Milutinu, jeste odraz straha i panike. Sreća pa je ova monodrama, na moju veliku radost i ponos, antiratna drama, radovalo bi me da i ljudi Albanske populacije na Kosovu mogu da je poslušaju, budući da se Milutin ne svrstava ni u jednu ideologiju ili politiku, već samo postavlja ljudsku i moralnu dilemu, po pitanju svih naših nerazumijevanja i stradanja, kako svog, tako i drugih naroda sa ovih prostora. Knjiga o Milutinu je svakako, nešto najljekovitije što danas svi treba da čujemo, ali u atmosferi najveće stigmatizacije mog naroda, nekoliko decenija u nazad, zabrana i granice za kulturu me nimalo ne iznenađuju. Sve u svemu izuzetno, primitivno!", poručio je glumac Nenad Jezdić.

