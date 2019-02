Neobična krađa: Na otvaranju novog klizališta gosti ukrali 61 klizaljku

UŽICE - Novo klizalište u Šumadiji, koje je otvoreno u nedjelju, odmah nakon otvaranja opljačkano je. A kako zaposleni na ovom klizalištu kažu, sumnja se da su krađu počinili gosti koji su ukrali svaki peti par klizaljki.

"Rapid Bobožović KG" je naime, odložio pun kapacitet rada za nedjelju dana zato što su gosti, kojih je bilo na stotine i koji su se tog dana besplatno klizali, ozbiljno oštetili preduzeće.

Kako kaže Željko Božović, vlasnik klizališta, ukradeno je 30 pari i jedan komad klizaljki.

"Klizalište je otvoreno u nedelju, 3. februara i bilo je mnogo ljudi. Mi imamo 150 pari klizaljki. Uzeti su najaktuelniji brojevi, od 36 do 42. Te klizaljke nose žene i deca. Došli su na proslavu otvaranja klizališta koje sam uložio 180.000 evra. Par klizaljki košta od 30 pa do 100 evra. Moja šteta je oko 1.500 evra. Ali nije sve u novcu, nego je problem to što klizalište od samog dana otvaranja ne može da radi kako treba zbog krađe. Naručio sam ih iz Rusije, ponovo, i treba da stignu. Nadam se da će sve biti gotovo do ponedeljka. Zato sada ovih dana imam problem jer dolaze ljudi i hoće da se klizaju, ali nemam klizaljke", kaže Božović.

Kako dodaje najveći problem mu zadaje to što klizaljke broj 39 ima samo jedan par.

"Svi ostali su ukradeni. Nisam još prijavio policiji, mada je sve pokriveno sa 12 video kamera. Pozvao sam sve koji su klizaljke možda "slučajno odneli", da ih vrate. Rok je vikend. Ukoliko se to ne dogodi, ja ću onda da podnesem prijavu policiji i na osnovu snimaka će verovatno biti pronađeni ljudi koji su ih odneli", kaže on.

Ovo klizalište napravljeno je u Rusiji i spada među najsavremenija u svijetu. Pokriveno je sintetičkim ledom i radiće preko cijele godine.