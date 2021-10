Nepregledna kolona za testiranje u Zagrebu: "Bolesni ljudi stoje i čekaju satima"

Pred Vinogradskom bolnicom u Zagrebu jutros su ogromne gužve za testiranje.

Index prenosi da im čitaoci javljaju da se čeka satima.

Na snimku se vidi nepregledna kolona ljudi.

"Bolesni ljudi stoje i čekaju satima! Zašto ne otvore nekoliko punktova po gradu? Ovo nije normalno", rekla je Indexova čitateljka koja je i sama u redu za testiranje pred Vinogradskom.

Drugi čitalac je javio da čeka dva sata.

Direktor Vinogradske Davor Vagić komentarisao je uzroke ogromne gužve.

"Mi imamo otvoreno testiranje bez naručivanja od 8 do 12 sati, to je razlog zašto su ljudi u ovakvom broju odlučili doći do nas. Ako se ovako nastavi, morat ćemo produljiti to vrijeme, ali puno većih kapaciteta mi u KBC-u Sestre Milosrdnice nemamo. Sutra će biti jedan sastanak ekspertne skupine pri Ministarstvu zdravstva pa ćemo vidjeti što se može učiniti, i to ne samo na nivou naše bolnice", govori za Index Vagić.

"Ovo je prvi dan da su ovakve gužve. Bilo je gužve prošli tjedan, ali ni blizu ovako. Mi smo prije imali testiranje uglavnom za one koji dolaze u bolnicu. Prvo je bilo od 8 do 9 pa od 8 do 10, sad je od 8 do 12. Produžit ćemo, ako budemo mogli, do 14 sati, a na ovom sastanku će se vjerojatno razgovarati i o otvaranju dodatnih punktova u gradu", rekao je šef Vinogradske.