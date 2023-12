Nestorović: Ako bi došlo do pokušaja nasilnih promena podržali bismo vlast

BEOGRAD – Nosilac liste "Mi, glas iz naroda" Branimir Nestorović izjavio je da ta lista ostaje pri stavu da neće pružati podršku nijednoj stranci, ali kaže da bi podržali vlast ukoliko bi došlo do pokušaja nasilnih promjena na ulici.

"Samo jednu malu ogradu imamo, jer se komplikuje situacija sa tzv. prozapadnom opozicijom - ako bi došlo do nasilne pomene na ulici mi bismo onda podržali vlast, jer onaj ko je na vlasti predstavlja državu", rekao je Nestorović za Tanjug na pitanje da li su donijeli odluku koga će podržati i da li će sa nekom strankom ići u koaliciju. On je istakao da bi to bila jedina varijanta da nekoga podrže.

"Mi nećemo ni sa kim, jer i nas niko nije podržao. Mi smo od početka sami. Svi su nas bojkotovali, potcenjivali. Bilo bi loše za pokret da se na početku svrstavamo na jednu stranu. Možda bi bilo profitabilno za nekog pojedinačno, ali loše za pokret", rekao je Nestorović.

Odgovarajući na pitanje šta bi značila u praksi manjinska podrška naprednjacima i socijalistima u gradu, ukoliko se te dvije stranke dogovore da formiraju vlast, Nestorović kaže da ne zna šta bi to značilo i istakao da njih niko nije zvao i da nikakvu konkretnu ponudu nisu dobili.

"Predsednik Aleksandar Vučić je u dva-tri navrata ponovio da od nas zavisi, ali mi nikakvu konkretnu ponudu od njih nismo dobili. Mi ni sa kim nismo razgovarali zato što ne znam o čemu bismo razgovarali. Ako doneseš odluku da nećeš da učestvuješ onda nemaš o čemu u stvari da razgovaraš. Tako da mi nemamo nikakve konkretne ponude", rekao je Nestorović.

Nestorović je rekao da je mišljenje 90 odsto onih koji ih podržavaju i sa kojima su razgovarali da ta lista ne treba da ulazi u "političke igre", te istakao da ta lista sluša glas naroda.

