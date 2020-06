Nestorović: Ako treba da se razbolite, najbolje je sad

Prof. dr Branimir Nestorović u razgovoru za "Srpski telegraf" ocijenio je da je virus sada "relativno slab", da je manji procenat teških pacijenata, zatim da postoje rezistentni ljudi na korona virus, zbog čega je prema najnovijim istraživanjima na koje se pozvao, potreban manji procenat inficiranih za sticanje kolektivnog imuniteta, nego što se to vjerovalo, kao i da test na antitijela nije pouzdan.

"Ako treba da se razbolite, najbolje je sad da se razbolite, kada je virus relativno slab. Sad je mnogo manji procenat teških pacijenata. Kad pogledate Worldmeters, videćete da teških slučajeva ima samo jedan odsto. Na početku je bilo 81 odsto. Ljudi su bili zatvoreni i to je bilo dobro jer su se mnogo manje razbolevali. Ali nisu stekli kolektivni imunitet. I sad je objavljeno da, na sreću, nije potreban veliki procenat kolektivnog imuniteta, Englezi kažu da je to otprilike 43 odsto. Prošle nedelje objavljena su dva rada i podaci kažu da je 60-70 odsto ljudi u startu rezistentno. To su mlade žene, oni koji rade sa decom, zato što u stvari deca imaju te druge korona viruse i to im pruža zaštitu. Švajcarci su uradili veliku studiju i kod njih je 60 odsto ljudi imalo urođenu rezistenciju. A što se tiče antitela, pokazalo se da taj test nije mnogo pouzdan. Samo oni sa teškom kliničkom slikom mogu da razviju antitela. Pacijenti sa blagim simptomima imaju antitela veoma kratko, dve-tri nedelje, i izgube se. Tako da taj test daje mnogo niske rezultate", rekao je on.

Nestorović je ocijenio i da ne treba svi da se testiraju, te da se testiranjem ne sprečava razbolijevanje.

"Ne treba svi sa simptomima da se testiraju. Danas se testiraš, a nemaš težu kliničku sliku i test je negativan. Kroz nekoliko dana slika se pogorša, dobiješ zapaljenje pluća. Šta onda znači taj test koji je negativan? Treba da se testiraju oni koji imaju visoku temperaturu, koji se loše osećaju, kašlju... To je uvek bilo tako. Nego sad bi u Srbiji svi da se testiraju. Ali država će jedan deo testova ustupiti privatnim laboratorijama, tako da će i one početi da testiraju, a onda nek se testira svako ko hoće do mile volje, međutim, to je bezveze. Ljudi misle ako se testiraju, da su se zaštitili i da ne mogu da se razbole. Već mesec dana se zna da deca ne prenose ovaj virus. Asimptomatski nosioci, dakle oni koji nisu bolesni, a imaju pozitivan test, takođe vrlo malo prenose", naveo je.

Povodom navodno lažiranih podatka o broju preminulih od korona virusa, kazao je da su za zvanične podatke odgovorni ljekari koji vode slučaj, te da je prema njegovom mišljenju ocjena o falsifikovanju podataka neozbiljna. On kaže da za takve navode nema izvora, te da treba pokazati dokument.

"Oni lansiraju te priče neozbiljno, optuživati nekoga da je falsifikovao podatke. U tu tabelu podatke ukucavaju doktori koji su lečili pacijente, ne ukucavamo mi. Onaj ko je lečio pacijenta dostavlja podatke "Batutu", "Batut" to ukucava u tabelu, za svakog pacijenta se beleži ime, prezime, dijagnoza, datum prijema, datum otpusne liste", rekao je i dodao:

"Interesantno, iste optužbe u Americi se iznose na račun Trampovih lekara, potpuno ista priča, da ovi smanjuju, oni povećavaju, to je obrazac. Na kraju balade, čak i da jeste umrlo 600 ljudi, to je dobar rezultat. Švedska ima 6.000 umrlih, Holandija 11.000, to su zemlje naše veličine. I da je bilo 600, to je priznanje zdravstvenom sistemu. To nije za pljuvanje, jeste to duplo više, ali i takav podatak bi bio respektabilan. Makedonija na dva miliona stanovnika ima 200 preminulih dosad.