Nestorović: Mi ne možemo da napustimo pokret, oni mogu

BEOGRAD - Poslanici liste "Mi - Glas iz naroda" Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić saopštili su da su u utorak napustili sastanak osnivača udruženja građana "Mi - glas iz naroda", ali ne i pokret, jer, kako kažu, on još nije formiran.

Nestorović i Pavić reagovali su na saopštenje koje je prethodno objavljeno na sajtu pokreta "Mi glas iz naroda", u kome se navodi da su napustili pokret, i istakli da pokret tek treba da se registruje po zakonu o političkim strankama, tako da on "formalno trenutno ne postoji".

Nestorović je rekao je za Srnu da će nastaviti sa formiranjem stranke, nakon što su pojedini članovi pogazili principe za koje se zalaže, te najavio da će u parlamentu Srbije imati klub pod nazivom "Pravi MI".

"Mi ne možemo da napustimo taj pokret, jer smo ga i osnovali. Mogu oni da napuste naš pokret", rekao je Nestorović, reagujući na saopštenje dijela Pokreta "Mi - glas iz naroda", koje predvodi Dragan Stanojević, u kojem se navodi da je došlo do izvijesnih nesporazuma unutar rukovodstva u grupi od sedam osnivača i da su Nestorović i Aleksandar Pavić sinoć "demonstrativno napustili Pokret".

Što se tiče naziva poslaničkog kluba u Skupštini Srbije, Nestorović kaže da je mislio da se nazovu "Pravi MI".

"Jer, mi smo pravi MI. Ja sam smislio to ime, koje je zaštićeno, i napravio logo. Nije uopšte važno kako ćemo se zvati. LJudi su prepoznali ideju, znaju o kome je riječ. Mislim da smo Pavić i ja prilično prepoznatljivi. Važno je da se očuva osnovna ideja Pokreta, da to bude zdravo tkivo, da nema nikakvih mešetarenja i da se potisnu sujete", istakao je Nestorović.

On je rekao da ovaj pokret postoji samo kao udruženje građana i grupa koja je izašla na izbore važila je samo do tada.

"Praktično posle toga je trebalo da usledi formiranje stranke. Ali onda su se javili veoma ozbiljni problemi. Neki su počeli da obavljaju potpuno paralelne aktivnosti, vrlo interesantne. Išli su po unutrašnjosti i obećavali sve i svašta, počeli da formiraju potpuno paralelne mreže. Više puta sam skrenuo pažnju na to, međutim, sa tim se nastavilo", pojasnio je Nestorović.

Nestorović je naveo da samo tri čovjeka u Pokretu imaju pravo da zvanično imenuju povjerenike, a to su, osim njega, advokati Jelena Pavlović i Branko Lukić.

Povezana vijest: Nestorović napustio svoj pokret

On je ukazao da je vrhunac bio kada je agencija koja vodi knjige ovog pokreta primijetila da su neki članovi pokušavali da podignu novac, na šta nemaju pravo, pošto su potpisnici samo troje ljudi.

"Ta agencija je rekla da neće više s nama da funkcioniše, zato što se, kako su naveli, 'mi bavimo kriminalom'. Kada sam to saznao, došlo je do incidenta. Dragan Stanojević je nasrnuo na Aleksandra Pavića, hteo je da se bije s njim... To je granica koja ne može da se pređe", naglasio je on.

S obzirom na novonastalu situaciju, Nestorović je naveo da je sinoć na sastanku Pokreta rekao da sve ranije dogovoreno otpada i da je spreman da preuzme predsjedničku poziciju kako bi sredio stanje, budući da je podnio najveći teret prilikom formiranja.

"Mene i Pavića podržalo je sedam naših poslanika od 13, nakon čega smo napustili sastanak. Mi ćemo imati svoj poslanički klub u Skupštini (Srbije) i nastavljamo da formiramo stranku", rekao je Nestorović.

On je najavio da večeras ide na skup Pokreta u Lazarevac, a u petak u Novi Sad, te napomenuo da su ga podržali svi veliki gradski odbori - Beograda, Novog Sada i još nekih gradova u Srbiji.

"Praktično, nema sukoba. Oni su preterali. Sve moje principe su pogazili. Ja sam bio čak voljan da pređem preko svega toga i da nastavimo dalje da ne bi pred lokalne izbore dizali tenzije. Međutim, kada počnu fizički obračuni i sklonost ka kriminalnim aktivnostima to prevazilazi sve granice. Tu nema više prostora za rad i da to više nije politika", rekao je Nestorović za Srnu i dodao da neće da ukalja ideju zbog koje se upustio u formiranje Pokreta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.