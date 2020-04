Nestorović: Nemojte da mi dirate Novaka

Doktor Branimir Nestorović uključio se u jutarnji program TV Prva i rekao da virusa koron neće biti preko ljeta, te da se nada da se virus neće vratiti na zimu.

"Nemci su ispali najpouzdaniji, ipak su Nemci Nemci. Glavni njihov virusolog je mišljenja, a to je i moje mišljenje, da se virus se neće vratiti na zimu. Epidemija će se sada smirivati i do leta mislim da ga više neće biti", rekao je Nestorović i dodao da je broj oboljelih prema svjetskim studijama mnogo veći iz razloga što simptomi kod određenih odoba nisu vidljivi.

"Po nekim podacima koji imamo virus se neće vratiti jer ne može da izdrži velike temperature, mada smo videli da to i ne mora da bude slučaj. Potencijalna mogućnost je da se virus prebaci na južnu hemisveru, mada i tamo imamo već obolelih. Tako da virus ne bi trebalo da se vrati."

Nestorović je objasnio da će sa Novakom Đokovićem raditi na razvijanju aparata koji je osmislio Nikola Tesla, a koji će koristiti u sportskoj medicini:

"Relativno dugo se bavim aparatom koji je Tesla razvio, a koji se trenutno koristi u estetskoj medicini. Ti aparati se proizvode u Nemačkoj i Rusiji. Nama je palo na pamet da zemlja iz koje potiče Tesla, takođe, može da radi na razvoju te mašine. Tako se okupila grupa nas, a Novak je rekao da će te aparate sponzorisati. Novak je kupio kartu da dođe u Beograd u maju mesecu, pa ćemo videti", rekao je Nestorović.

Nestorović je dodao da je Nikola Tesla genije, ali i da je Novak genije:

"I Novak je genije. Liči mi na NIkolu Teslu."

Nestorović je naveo da u Novakovoj izjavi da ne želi da primi vakcinu ne vidi ništa strašno, te da su napadi na njega organizovani od strane Engleza koji ga mrze.

"Mislim da on ne želi da primi vakcinu jer ona nije do kraja urađena. Uopšte ne vidim šta je tu strašno. Sramota je njega napadati. On je toliko novca i pomoći dao Srbiji. Nemoj da dirate mi Novaka. Tu sam baš osetljiv", zaključio je doktor Branimir Nestorović.

