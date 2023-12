Nestorović: Oni žele novi 5. oktobar, mi ne bismo da ugrozimo državu

BEOGRAD - Nosilac liste "Mi - Glas iz naroda" Branimir Nestorović izjavio je danas da bi tom pokretu odgovaralo da se održe novi izbori, jer smatra da bi im rezultat bio bolji. Ističe da ostaju pri stavu da neće ulaziti u koalicije, ali da im je prioritet da država ne bude ugrožena, pod čime smatra nasilno svrgavanje vlasti.

"Nama bi odgovarali ti izbori, ali ne bismo voleli da naš izborni rezultat ugrozi državu, a nama kao pokretu bi odgovarali novi izbori", kaže Nestorović za televiziju Prva.

Kako pojašnjava, ako bi se desila situacija u kojoj bi odluka pokreta da se bolje plasira na izborima ugrozila državu – tu ne bi razmišljali, prenosi Nova.rs.

Kako kaže, njima u pokretu trenutno odgovara da budu opozicija i nije im ideja da uzimaju ministarska mjesta a, kako kaže, "mogli bi naravno da istrguju".

Govoreći o eventualnim koalicijama, odbacuje te ideje i ističe da su kao jedinu crvenu liniju definisali da su protiv nasilnih protesta.

"Devedesetih bio protiv Miloševića, ali su me pitali ‘šta ako se desi nešto…’ – rekao sam ‘onda branimo Srbiju a ne Miloševića, a on je predsednik Srbije’. Ista je priča i sad ako neko proba da sruši vlast – a u stvari Srbiju, jer žele da urade novi 5. oktobar da nas vrate tamo gde smo 5. oktobra, a mi se još nismo iščupali od 5. oktobra tek pokušavamo da se iščupamo. Eto, to je jedina opcija u kojoj bismo podržali vlast – da spasemo državu", priča Nestorović.

Istakao je i da su mu izborni rezultat čestitali Aleksandar Šapić, Boško Obradović i Miloš Jovanović, a istakao je da sa Jovanovićem odbija da razgovara jer se još prije izbora opredijelio, kako kaže, za ProGlas, za saradnju sa „Srbija protiv nasilja“.

