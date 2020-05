Nestorović: U bombardovanju SRJ i Srba u Bosni koristili Tesline zrake smrti

Gostujući u jednoj od emisija TV Hepi, član Kriznog štaba Vlade Srbije u borbi protiv virusa korona, prof. dr Branimir Nestorović je iznio tvrdnje da su američki avioni tokom sukoba u BiH, bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine, kao i tokom raketiranja Iraka, koristili oružje napravljeno na osnovu Teslinih nacrta.

"Tokom sukoba u Bosni delovao je avion američke avijacije 'komando solo'. Emitovao je talase koji izazivaju depresiju i malaksalost, i koji vojnike teraju da bacaju oružje i odlaze sa fronta", rekao je Nestorović.

A za "odlazak vojnika sa fronta" krivo je, prema Nestorovićevim navođenjima, tehnotroničko oružje koje ima mogućnost kontrole svijesti pomoću elektromagnetnih talasa, poznatijih kao "zraci smrti", a koje je izmislio Nikola Tesla, prenosi Blic.

Do zaključka da su ovakvi navodi istiniti došao je i Nestorovićev sagovornik iz emisije, ministar spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić.

"Tesla je patentirao mnoge stvari od energije do medicine, njegov izum je elektromagnetni štit protiv raketnih napada, a kažu da je i sistem HAARP, koji utiče na ponašanje i zdravlje ljudi, urađen pomoću Teslinih nacrta", dodao je Dačić.

Inače, Nestoroviću ovo nije bio prvi put da je pričao o Nikoli Tesli. Ranije je govorio o njegovom projektu prema kome bi se predmeti, ali i ljudi slali u blisku budućnost.

"Snimljen je naučnofantastični film o događaju, ali to nije fantastika. Brod se zvao US Eldridž, razarač. Taj brod su poslali šest sati u budućnost. Taj eksperiment nije dobro ispao, jer je većina mornara izginula i brod se čudno vratio. Zvuči kao čista naučna fantastika, ali ko je radoznao, neka ukuca na Googleu US Eldridž i Tesla. Tesla je bio protiv nastavka tih eksperimenata, on je to prekinuo i uništio svu dokumentaciju. Mada, po teorijama zavere Tesla nije uništio svu dokumentaciju i da je veliki deo te dokumentacije pao u ruke Trampovog ujaka. Džon Tramp je bio čuveni fizičar. Jedno vreme je radio i na Harvardu i na Prinstonu i kažu da se ta tehnologija tajno radi u Sovjetskom Savezu bivšem, sada Rusiji", ispričao je Nestorović na TV Prva.

(Sputnoknews.com)