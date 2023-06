Nesvakidašnja situacija: Na sjeveru Jadrana 29 stepeni, u Dalmaciji temperatura pala na 15

DUBROVNIK - U Hrvatskoj je danas bila rijetko viđena vremenska situacija - dio Dalmacije zahvatilo je nevrijeme s bujicama, na imotskom području registrovano je od 12 do 15 stepeni Celzijusovih dok je na sjevernom Јadranu temperatura dostigla i 29 stepeni.

I na srednjodalmatinskim ostrvima temperatura je bila od 17 do 19 stepeni Celzijusovih.

Sredozemni ciklon djeluje na vrijeme na dijelu Јadrana - na sjevernom Јadranu preovladava vedro, u većem dijelu Dalmacije je oblačno, dok je južnije od Splita i kišovito.

I temperatura vazduha i padavine zbog toga su ravnomjerno raspoređene i to po prilično neobično ljetnom rasporedu - što južnije - to hladnije i obilnije, prenosi hrvatski portali.

Srednja Dalmacije je najhladniji dio zemlje. Najhladnije je na području od Imotskog do Biokova gdje temperatura više priliči jesenskoj - od 12 do 15 stepeni Celzijusovih.

Čak 71 litar kiše palo je do 17.00 sati u Mokošici, a u Dubrovniku 52 litra. Obilna kiša danas je poplavila pojedine ulice, a bujice su pravile probleme i vozačima i pješacima.