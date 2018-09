Nevrijeme u Podgorici, buknuli i požari

PODGORICA - Jako nevrijeme u ponedjeljak zahvatilo je Podgoricu. Buknuli su i požari. Komisija za procjenu utvrdiće kolika je materijalna šteta.

Gradonačelnik glavnog grada Crne Gore Ivan Vuković je rekao da će se uložiti maksimalni napor da što prije sanira posljedice nevremena.

Vjetar jačine 80 km/h izazvao je brojne požare zbog kojih su potrošači iz centra Podgorice bili skoro tri sata bez struje.

Zbog toga pojedini semafori nisu radili, što je izazvalo gužve i kolaps u saobraćaju.

"Komisija za procjenu štete utvrdiće koliku štetu su požari izazvali, a o rezultatima procjene ćemo obavijestiti nadležne državne organe”, rekao je Vuković agenciji MINA, prenosi RTCG.

Vuković je obišao kuću koja je bila zahvaćena požarom u park šumi Zagorič i domaćinstvo u Doljanima gdje se zapalilo sijeno i dio štale.

@pack_doris This is how a family lives in Podgorica, the capital of Montenegro for 216 days pic.twitter.com/ubZrs1b5Rf