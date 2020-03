"Nezavisne" saznaju: Lajčak rješava kosovsko pitanje

​BANJALUKA, BRISEL - Šefovi država i vlada zemalja EU bi na sjednici Evropskog savjeta 27. marta trebalo da potvrde Miroslava Lajčaka kao specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine, saznaju "Nezavisne".

Kako nam je rečeno od strane dobro upućenog izvora, još postoji minimalna šansa da Lajčak ne bude potvrđen, ali da je "gotovo izvjesno" da će biti potvrđen i da će već početkom aprila stupiti na dužnost. Na naše pitanje kako će se to odraziti na BiH, rečeno nam je da imenovanje Lajčaka može ubrzati rješenje kosovskog pitanja, a to onda znači da će se EU i SAD ponovo moći fokusirati na BiH, koja je sada "u zapećku" ovog problema.

"Niko ne tjera BiH na reforme, tako da ni domaći lideri u BiH nemaju motiv da se time previše bave, a rezultat toga je stagnacija", rekao nam je naš sagovornik. On procjenjuje da BiH nema šanse da dobije kandidaturu za EU vjerovatno ni za dvije godine, o čemu su "Nezavisne" već pisale. To bi se moglo promijeniti ako bi do dogovora između Beograda i Prištine došlo prije američkih izbora, odnosno da zavisi od toga hoće li Donald Tramp, američki predsjednik, izgubiti interes da se ovaj problem riješi.

Rečeno nam je, takođe, da članice EU i dalje nisu uspjele da izglade nesuglasice kad je u pitanju generalno politika prema zapadnom Balkanu, a pogotovo u odnosu na dijalog u vezi s problemom Kosova. Što se tiče zapadnog Balkana, rečeno nam je da će Savjet krajem marta potvrditi nastavak evropskog puta za Sjevernu Makedoniju i Albaniju, iako, kako tvrdi, i dalje nije jasno kako će se taj put odvijati u narednim fazama.

Podsjećanja radi, Francuska je, uz podršku još nekoliko zemalja, na posljednjem samitu u decembru prošle godine blokirala dobijanje datuma ovim dvjema zemljama za početak pregovora o članstvu, iako je Evropska komisija preporučila da se taj korak preduzme. Nakon što je predložena nova metodologija pristupa, ratne sjekire između pojedinih zemalja članica su privremeno zakopane, ali, kako nam kažu naši sagovornici, problemi odavno nisu riješeni.

Što se tiče Lajčaka, dio zemalja smatra da je problem što on dolazi iz zemlje koja ne priznaje nezavisnost Kosova, te da se on stavlja na stranu Srbije. Drugi ukazuju na njegovo iskustvo sa regionom, uključujući i ulogu koju je imao kao visoki predstavnik u BiH, te smatraju da će on biti u prilici da pomogne Beogradu i Prištini da postignu rješenje.

Jedan od naših sagovornika tvrdi da problem nije u Lajčaku, već u tome što EU ne zna šta da uradi s Kosovom, posebno imajući na umu da je Tramp potpuno preuzeo inicijativu u rješavanju ovog problema. On ukazuje da je jedna od opreznijih zemalja Njemačka, koja je ujedno i najmoćnija i najuticajnija zemlja u EU, koja je bila ključna u sprečavanju Trampovog plana, podržanog od strane još nekoliko članica EU, da Beograd i Priština razmijene teritorije kao dio postizanja sporazuma.

Žozef Borel, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku, biće Lajčakov šef, a on je, kako nam je rečeno, krajem februara zvanično predložio Lajčaka. Borel, kako nam je objašnjeno, od Lajčaka traži da rezultat dogovora Beograda i Prištine bude pravno obavezujuć i da riješi sva povezana pitanja.

Inače, Lajčak je za lokalni slovački medij rekao da ne želi komentarisati spekulacije u vezi s njegovim imenovanjem, ali da je sigurno da će nakon mandata ministra spoljnih poslova Slovačke raditi za EU.

"U ovom momentu to izgleda ovako - baš kao što sam se 2012. godine vratio u Slovačku iz Brisela, gdje sam radio za EU, tako ću se sada, osam godina kasnije, vratiti u Brisel, u EU", rekao je Lajčak.

Inače, Borel je u svom prijedlogu za imenovanje Lajčaka naveo da će Lajčak kao specijalni predstavnik EU raditi iz Brisela.