Ni nakon godinu dana ne nazire se svjetlo u aferi "Tunel"

​PODGORICA - Bliži se godina od afere koja je okrakterisna kao poraz crnogorskih institucija - otkrivanja tunela do depoa Višeg suda u Podgoric, prenosi RTCG.

Nakon burnih reakcija, obećanja i prozivki za odgovornost, još nema ni optužnice u tom predmetu. Devetoro osumnjičenih brane se sa slobode.

Uskoro će godina od kada je u Crnoj Gori odjeknula vijest da je u središtu Podgorice otkriven tunel koji vodi do depoa Višeg suda.

Prve akcije crnogorske policije obećavale su mnogo, jer je za samo 30-ak dana iza rešetaka završilo petoro osumnjičenih, dok se tragalo za još četvoricom državljana Srbije od kojih je jedan, nakon hapšenja u Švedskoj, bio izručen Crnoj Gori. Danas su svi na slobodi.

"Sve što je u tom periodu urađeno rekao bih da kasnije nije imalo potporu ostalih institucija koje su trebale da podrže Upravu policije i upravo zbog toga da imamo ovakav epilog da poslije godinu dana maltene da ništa nije urađeno", kazao je za TVCG Filip Adžić (GP URA)

"Vidimo da je istraga koja je vođena odmah nakon događaja odrađena vrlo površno i vrlo traljavo. Mislim da je ovaj slučaj zaista ponizio crnogorske institucije i veoma je bitno da se ovaj slučaj u potpunosti riješi", istakao je Miloš Pižurica (PES).

Vrijeme ide, a optužnice u predmetu tunel i dalje nema. Zašto je to tako, RTCG je postavio pitanje podgoričkom Osnovnom tužilaštvu iz kojeg su istakli ono što zna cijela Crna Gora - da je istraga u toku. Odbrana s druge strane smatra da u ovom slučaju nema ni dokaza.

"Ponavljam što je Vrhovni sud Crne Gore utvrdio prilikom redovne kontrole pritvora, a to je da niti za jednu od ovih lica nema dovoljno dokaza za postojanje osnovane sumnje da su izvršila ta krivična djela. Što to znači? Ja ne vidim na osnovu čega će postupajuće tužilaštvo podići optužnicu", kazao je Stefan Jovanović, advokat Vladimira Erića, jednog od osumnjičenih, koji je pušten.

Po svemu sudeći, treba biti veoma optimističan pa očekivati procesuiranje eventualnog nalogodavca kopanja tunela.

"Imali smo situaciju da su najznačajniji činioci vlasti tog perioda organizovali konferencije za štampu i proglasili ovaj slučaj riješenim. Svi znamo da je slučaj riješen kada dođe do toga da se nađu i nalogodavci i motivi. Kao što vidimo, ovdje ništa od toga nije učinjeno. Mislim da jedno od rješenja može da bude da se uključe partnerske službe koje su, kao što smo čuli već, bile potpuno isključene iz prvobitne istrage", navodi Pižurica.

Adžić kaže da "u ovakvom političkom ambijentu nije optimista".

"U Upravi policije radi veliki broj profesionalaca, ali vi znate da nakon i posla koju Uprava policije odrade postoje i neke druge nadležne institucije. Da treba čitav sistem da se zaokruži. I upravo zbog toga, ja kažem, politički ambijent je taj koji je trebao da dovede do jedne vrste kohezije institucija, do zajedničkog interesa i cilja da se suprostavimo kriminalnim grupama. Ali to se nije desilo", dodaje Adžić.

Jovanović smatra da u situacijama, kada je ovoliko vremena prošlo, sumnja da će se znati šta je bio stvarni motiv kopanja tunela.

"Takođe, sumnjam da ćete imati informaciju ko je nalogodavac. Zaključak svega toga jeste da kad politika preuzme prava i pravilo nema, ja mislim da je pametnom dosta", kazao je Jovanović. Dok se čeka na epiloge istrage, dočekali smo još u martu rezultate popisa u depou Višeg suda. Utvrđeno je, podsjećamo, da između ostalog nedostaje 19 pištolja i pušaka, desetak mobilnih telefona i manja količina droge, prenosi RTCG.

