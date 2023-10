Ni tri godine poslije potresa na Baniji nemaju vodu

ZAGREB - Tri godine nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Sisačko-moslovačku županiju u Hrvatskoj najmanje 150 domaćinstava na Baniji nije priključeno na pitku vodu.

"Ljudi ovdje nemaju vode. Svaki dan je nose vatrogasci, a ljudi je onda čekaju po selima. Evo sad sam im se javila za gospođu od 80 godina, zvala me da nema više nimalo vode", rekla je juče za hrvatski portal Index Branka Bakšić Mitić, zamjenica gradonačelnika Gline.

Dodala je da je voda problem još od zemljotresa, koji je zamutio puno bunara pa je ona ili neupotrebljiva ili je nestala.

Bakšić Mitićeva podsjeća da je pijaća voda na tom području bila problem i prije zemljotresa.

"Po selima su lokalni vodovodi koje je radila vojska prije rata i koji više od 30 godina nisu održavani, to su velike investicije, a stanovnika je malo. Mi smo prije sedam godina započeli projekat Glina - Maja - Dragotina, uspjeli smo time da snabdijemo vodom dosta sela. Sada smo se prijavili da se na to priključe sela, sve to traje", ispričala je Bakšić Mitićeva.

Mihailo Petrović, vozač vatrogasac u Glini, koji noseći vodu svakoga dana obiđe od 10 do 12 adresa, kaže da na tom području ima tridesetak sela sa približno 150 adresa, tako da nekima nekad voda i ne stigne.

U Glinskom Trtniku, gdje Vjekoslav Miklec u kontejneru živi sa suprugom i taštom, prije zemljotresa je vodu vukao iz komšijskog bunara, koji sada više nije u funkciji, pa se oslanjaju isključivo na vatrogasce.

Miklec pojašnjava da je najveći problem zimi, kada se voda zamrzava, a rijetko se i tuširaju.

U istom selu je i Branko Slijepčević, koji sa porodicom takođe živi u kontejneru u kojem nema sprovedene vode.

"Bili su ljudi ovdje, obećavali, pa onda zaboravili da su bili i od toga ništa", kaže Branko.

Bakšić Mitićeva kaže za hrvatske medije da je u Majskim Poljanama završeno pet kuća i da nijedna od njih nije priključena ni na vodu ni na kanalizaciju.

Na pitanje vidi li ikakvo rješenje problema, Bakšić Mitićeva odgovara da bi ono moglo biti u kopanju dubinskih bunara, ali se dešavalo da se na par mjesta kopa na 80 metara u dubinu i da vode nije bilo.

Petrinju i okolinu je 29. decembra 2020. u 12.19 pogodio razoran zemljotres magnitude 6,4 stepena, iza kojeg je uslijedilo još niz potresa.

Zemljotres je odnio živote sedmoro ljudi, ostavljajući za sobom tužne prizore razrušenih kuća, privrednih objekata i javnih zgrada u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima.

Hrvatski mediji su ranije prenijeli da je direktna šteta od razornih zemljotresa na Baniji procijenjena na nešto više od pet milijardi evra.

