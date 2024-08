Nijemac ogorčen bolnicom u Hrvatskoj: “Moja majka satima ležala u vlastitom urinu”

Uwe Idler, Nijemac koji živi u Švajcarskoj, i njegova porodica veselili su se godišnjem odmoru u Omišu, no njihov odmor iz snova ubrzo se pretvorio u noćnu moru.

Uwe (33), njegova bivša djevojka i majka Angelika (55) stigli su u rezervisani apartman 24. jula, no odmah po dolasku dogodila se teška nesreća, govori Uwe.

Nakon što su neko vrijeme proveli u zajedničkoj prostoriji, majka je odlučila malo prileći, no kad je krenula u svoju sobu, pala je u dva metra duboku provaliju s obzirom na to da ispred apartmana nije bilo ni ograde ni rasvjete. Prema riječima gazdarice, ograda je bila planirana i već je naručena, ali još nije stigla.

‘Majka je bila u potpunom šoku. Mislim da je krajnje nemarno iznajmljivati ​​apartman u ovakvom stanju‘, rekao je Idler za švajcarski portal 20 Minutes.

Nakon što su obavijestili gazdaricu što se dogodilo, ova je pozvala Hitnu pomoć, no prava drama počela je tek u bolnici.

S obzirom na to da je bila povrlijeđena, 55-godišnja Njemica nije mogla ići do toaleta, a medicinske sestre su joj stavile pelenu tek nakon sat vremena neprekidnih molbi da to učine. Osim toga, kad bi pelena bila puna, a krevet potpuno natopljen, sestre bi ženu satima ostavljale da leži u vlastitom urinu. Još su joj se i rugale te kolutale očima na sve molbe.

Takvo je ponašanje, ističe Idler, bilo krajnje nehumano. Žena je u splitskoj bolnici provela pet noći. Pri padu je slomila rame koje je sanirano. U Njemačku je potom prebačena medicinskim prevozom u organizaciji njemačkog automobilskog kluba (ADAC).

‘Nakon što je moja majka odvedena, pokazalo se da splitska bolnica ADAC-u nije dala kompletnu dijagnozu. Nisu spomenute razderotine i ogrebotine, kao ni slomljena zdjelica i fraktura kuka, a podaci koji su nedostajali bili su važni za transport‘, rekao je Idler ogorčeno.

Nije jasno je li splitska bolnica jednostavno propustila otkriti dodatne povrede ili informacije nije proslijedila ADAC-u. Uwe Idler se sada vratio u Švicarsku, no uskoro će otputovati u Njemačku kako bi bio s majkom koja je u utorak otpuštena iz bolnice. Oboje su i dalje nevjerovatno ljuti i planiraju tužbu i protiv bolnice i protiv vlasnice smještaja.

‘Bio sam strašno zabrinut za svoju majku. To je veliki psihički teret za sve nas‘, kaže Idler koji je u kontaktu sa svojim advokatom i planira pravne korake.

Splitska bolnica još se nije oglasila u vezi ovih optužbi, prenosi Jutarnji.

