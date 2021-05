Nikad veće interesovanje za odluke Sabora SPC u Crnoj Gori

PODGORICA - Na crnogorskoj javnoj sceni nikada nije bilo veće interesovanje za zasjedanje Svetog arhijerejsog Sabora SPC, koji bi trebalo da odluči o izboru nasljednika mitropolita Amfilohija, ali i na čijem dnevnom redu će svakako biti Temeljni ugovor srpske Crkve sa državom Crnom Gorom.

Podgorička Pobjeda piše da se patrijarh Porfirije nije izjašnjavao o Temeljnom ugovoru, ali da, prema najavama nekih izvora iz SPC, očekuje se, kažu, da se Sabor upozna s tekstom tog dokumenta.

Podgorički dnevnik piše da iako se u javnosti episkop Joanikije pominje kao jedini kandidat za mjesto mitropolita, ne znači da će on i biti izabran, niti Sabor ima obavezu da to učini bez obzira na to što episkop ima podršku vjernika.

Pozivajući se na neke beogradske medije, Pobjeda prenosi da je "Porfirije mnogim vladikama obećao da će predložiti Joanikija za mitropolita, ali i da ima protivnika takve ideje".

Protivnike te ideje vide u earhiji Bačkoj i bačkom episkopu Irineju.

Vjerski analitičar Draško Ðenović predviđa da će novi mitropolit crnogorsko-primorski biti neko iz Crne Gore, neko ko je dobro upućen u situaciju u kojoj se nalazi crkva u Crnoj Gori.

Komentarišući pisanja medija da će novi mitropolit crnogorsko-primorski biti trenutni administrator MCP Joanikije, Ðenović je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore kazao da u crkvi nikada ništa nije sigurno.

"Neki predviđaju da će to biti Joanikije, što bi bio produžetak Amfilohijeve struje, međutim postoje i drugi episkopi koji bi mogli biti izabrani za mitropolita crnogorsko-primorskog", kazao je Ðenović.

On pojašnjava da procedura predviđa da sveti arhijerejski Sabor daje prijedlog, a episkopi potom glasaju i izaberu osobu za koju vjeruju da je najpoželjnija i najbolja za MCP.

"Predviđam da će to biti neko iz Crne Gore, neko ko je dobru upućen u situaciju crkve u Crnoj Gori", kazao je Ðenović.

Napominje da odluka Sabora o novom mitropolitu crnogorsko-primorskom ne mora biti objavljena danas i ako bude donesena jer se, kako je kazao, odluke ne moraju iznositi dnevno već na kraju zasjedanja.

O Temeljnom ugovoru SPC i države Crne Gore, Ðenović kaže da je o tom pitanju podignuta veća fama nego je njegov pravi značaj.

"Crna Gora već ima takve ugovore s ostalim vjerskim zajednicama. Tu ne treba očekivati išta spektakularno osim što će garantovati određena prava Crkvi, ali u isto vrijeme i obaveze crkve prema Crnoj Gori, tako da će i država i Crkva biti načisto i znaće se prava i obaveza i pravila igre i pružaće garanciju vjerskih sloboda koja već postoje u Crnoj Gori", kazao je Ðenović.

S druge strane, samozvani mitropolit nekanonske Crogorske pravoslavne crkve (CPC) Mihailo (Miraž Dedeić) pozvao je Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve da, kako navodi, ne zida na tuđim temeljima jer će uzdrmati i sam kanonski poredak.

Dedić kaže da "Sabor treba da izabere episkopa cetinjske filijale Beogradske patrijaršije", kojeg on doživljava kao "uzurpatora koji treba da sjedne na tron poglavara Crnogorske pravoslavne crkve". "Sješće usred Cetinja na uzurpiranu stolicu Svetoga Petra cetinjskoga....", kaže Dedeić.

Za njega je, kaže, očito je da Beogradska patrijaršija "ima tendenciju da utvrdi nezakonitu duhovnu vlast u Crnoj Gori, a zaposjedanjem cetinjske katedre još i stekne čast u cijelome pravoslavlju, koja joj ne pripada".

Iako su, kažu, mnogi ubijeđeni da će patrijarh ispuniti obećanja i februarske izborne dogovore, u crkvenim krugovima spekuliše se da je vladika bački Irinej glavni protivnik izbora vladike Joanikija za novog mitropolita crnogorsko-primorskog.

U Hramu Svetog Save danas je nastavljeno zasjedanje redovnog Sabora Svetog arhijerejskog sinoda SPC.

Na prvom radnom danu Sabora biće dogovorene teme o kojima će vladike odlučivati, kao i neka administrativna rješenja ustrojstva Crkve.

Sabor čine 43 arhijereja, od kojih petorica nemaju pravo glasa, jer su vikarni episkopi, ali učestvuju u radu Sabora.

Očekuje se da će o izboru novih vladika biti riječi tek sutra, a odluke Sabora očekuju se narednih dana, kada će se razgovarati i u položaju srpskih svetinja i imovine SPC na KiM, kao i o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini.

Sabor SPC održava se nakon jednogodišnje pauze zbog epidemije virusa korona, prvi je od kako je Porfirije izabran za patrijarha SPC, a biće ovo će biti drugi put u istoriji da se održava u Hramu Svetog Save.