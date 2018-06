Nikšićanin u Beogradu zbog droge likvidiran sa 30 metaka

BEOGRAD - Nikšićanin Sava Stevanović (45), koji je ubijen pre dva dana u Žarkovu, žrtva je sukoba oko droge, nezvanično saznaje "Blic".

Kako saznaje beogradski list, najvjerovatnije je likvidiran zbog neraščišćenih računa u Švajcarskoj, a koji se odnose na drogu.

Prema njihovim saznanjima, Stevović je posljednjih desetak godina živio u Švajcarskoj gdje je bio poznat tamošnjim istražnim organima zbog veze sa podzemljem u toj zemlji.

- Tamo se bavio poslovima sa drogom te je zbog toga izvjesno vreme proveo u zatvoru. Nakon odležane kazne on je pušten na slobodu i nedavno se vratio u Srbiju. Sumnja se da je ostavio neraščiščene račune sa kriminalcima u Švajcarskoj te je zbog toga ubijen - kaže izvor "Blica" upoznat sa istragom.

Godinama prije njegovog odlaska u Švajcarsku nizao je krivična djela, a protiv njega podignute su čak 23 krivične prijave zbog različitih djela.

- Prva krivična prijava protiv njega podignuta je još 1995. godine kada je imao samo 22 godine. Nakon toga prijave su se redale jedna za drugom. Čak 12 krivičnih prijava odnosilo se na teške krađe, dok su ostale zbog droge, falsifikovanja, izazivanja opšte opasnosti, ali i oduzimanja vozila. Za mnoga od tih djela on je osuđen, a svoje zatvorske dane provodio je po zatvorima u Srbiji - u Požarevcu, Sremskoj Mitrovici... - kaže izvor "Blica".

Ovaj Nikšićanin ubijen je na svega 10 metara od ulaza u zgradu u kojoj je živio sa porodicom u Žarkovu, u četvrtak oko ponoći.

Tek što je parkirao automobil "mini moris" švajcarskih tablica, iz prikrajka gde su ga čekale ubice isparkirao se bijeli BMW iz kojeg je ubica iz automatskog oružja ispalio gotovo 30 metaka. Smrtonosne povrede zadobio je hicima u glavu.

- Ubice su znale gdje on živi te su ga čekale da se vrati kući. Kada su vidjeli njegov automobil, imali su dovoljno vremena da se isparkiraju i da pucaju iz njega dok on još nije izašao..

Nakon egzekucije ubice su pobjegle u pravcu Vidikovca, gdje su zapalili BMW sa lažnim tablicama, iz kojeg je počinjeno ubistvo.

Porodica ubijenog Stevovića juče nije bila raspoložena za razgovor. Njegova kuma kratko je prokomentarisala da Stevović nije bio kriminalac niti da je član neke grupe.

- On je odležao kaznu u Švajcarskoj i šta je tamo radio u to ne ulazim. Ono što je sigurno jeste da je on porodičan čovjek, koji se nikome u Srbiji nije zamjerao - kazala je njegova kuma.

Ubistvom Nikšićanina krvavi niz obračuna mafijaša na ulicama Beograda je nastavljen.

