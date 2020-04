Nišlija se izborio s virusom: Nisam ni slutio da će me tako oboriti

Nišlija Z.Z. (43) jedan je od 36 pacijenata koji su iz Kliničkog centra otpušteni na kućno liječenje nakon uspješnog oporavka od Covida-19.

On je ispoljio veoma tešku kliničku sliku u vidi obostrane upale pluća, podvrgnut je kiseoničkoj i ostaloj terapiji propisanoj protokolima liječenja koja je djelovala protiv virusa, pa je poslije jedanaest dana boravka u bolnici, stigao kući.

Z.Z. je jedan od prvih zaraženih Nišlija a ono što ga muči što ne zna kako je zaradio opasni virus, jer nije putovao u inostranstvo niti se družio sa nekim ko je doputovao u Srbiju.

"Početkom marta, kada sam se razboleo, još je sve bilo u redu. Odlazio sam u kafiće, tržne centre i verovatno u nekom od njih i pokupio virus. Najpre sam dobio temperaturu i kako nije prolazila ni posle tri dana, otišao sam kod lekara. Posumnjali su na koronu, snimio sam pluća, urađena mi je krvna slika, sve je bilo u potpunom redu. Odahnuo sam ali je olakšanje kratko trajalo", počinje svoju ispovest Z.Z.

Vrlo brzo stanje je počelo da mu se pogoršava, malaksao je a onda se ispoljio dominantan simptom zaraze, problemi sa disanjem.

"Sve sam teže disao, pola sata nisam mogao da dođem do daha, jedva sam odlazio do kupatila. Ponovo sam otišao kod lekara gde mi je ustanovljeno da sam dobio obostranu zapaljenje pluća. Nisam tada strahovao, nisam znao mnogo o toj bolesti... Međutim, u bolnici sam tek shvatio koliko je bolest strašna. Dolazili su mladi ljudi, dva dana bi bili dobro a već trećeg su priključivani na respirator. Ja sam imao sreće, stanje se postepeno popravljalo i sada se osećam odlično", priča ovaj Nišlija.

Upozorava da je on dokaz da ništa ne garantuje da će vas virus zaobići.

"Bio sam zdrav kao dren, u životu nisam otišao kod lekara. Treniram kik boks, pazim šta jedem, nisam ni slutio da bi mene mogla da obori korona. Zato apelujem na sve da ostaju kod kuće, samo to je zaštita, ništa drugo nije garancija da ćete biti pošteđeni. Ako ne zbog vas, vodite računa da se ne zarazite zbog svoje porodice, ljudi koje volite. Ja sam imao sreće, moja porodica je dobro, a moglo je da bude drugačije. Ovo se posebno odnosi na mlađe ljude koji misle da njima virus ne može ništa, verujte mi da to nije tako, ja sam na svojoj koži to osetio", zaključuje Z.Z.

(Telegraf.rs)