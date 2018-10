"Njemačka i SAD podržavaju pridruživanje Balkana EU"

BEOGRAD - Ambasadori SAD i Njemačke Kajl Skot i Tomas Šib rekli su da SAD i evropske zemlje imaju zajednički pristup prema zemljama Balkana.

Oni su izjavili i da čvrsto podržavaju njihov proces pridruživanja Evropskoj uniji koji doprinosi stabilnosti i prosperitetu regiona.

Govoreći na sesiji u okviru Beogradskog bezbjednosnog foruma o dogovoru Beograda i Prištine i ideji o promjeni granica ambasadori su ponovili različite stavove svojih zemalja.

Ambasador Skot je rekao da su SAD otvorene za dogovor koji postignu dvije strane koji dovodi do stabilnosti bez postavljanja preduslova, dok je ambasador Šib, iako takođe podržava dogovor koji vodi do stabilnosti, rekao da Njemačka ne misli da je "korekcija granica dobra ideja".

"SAD ne podržavaju izmjene granica, SAD podražvaju svaki dogovor između Beograda i Prištine koji će biti trajan i koji će proisteći iz samih strana", rekao je Skot.

Svaki sporazum koji je sveobuhvatan, koji može da bude primijenjen i može da dobije podršku njihovog stanovništva, SAD su spremne da podrže, rekao je Skot. On je dodao da čekaju da vođe razviju takav dogovor, i ne postavljaju preduslove, ne postavljaju crvene linije ali nema ni blanko odobrenja unapred.

"Hoćemo da vidimo šta oni mogu da izrade, i onda ćemo vidjeti da li ćemo to podržati", rekao je Skot.

On je ukazao i na rizik status quo situacije, i to ne samo rizik zamrznutih konflikata već rizika koji mogu dovesti do obnove konflikata.

Njemački ambasador je potvrdio da Njemačka ne smatra da je ideja korekcije granica dobra. Na taj način, rekao je, mogao bi naizgled da se riješi jedan problem a možda otvori mnogo drugih problema.

Šib je rekao da Njemačka kao i SAD želi sveobuhvatan sporazum između dvije strane ali da imaju "vrlo jake rezerve oko korekcije granica".

Američki ambasador je rekao da su SAD i njihovi evropski saveznici, uključujući i Njemačku bili dosljedni posljednje dvije decenije u traženju pomirenja na Zapadnom Balkanu, ne samo sa istorijom nego i sa susjedima i budućnosti zasnovanoj na dinamičkom ekonomskom rastu u regionu, jakim demokratijama, vladavini prava, slobodom medija.

Sve to pomaže zapadnobalkanskim zemljama da se transformišu i ostvare cilj pripstupanja Evropskoj uniji koju podržavaju i Njemačka i SAD, rekla su dva ambasadora.

Ambasador Skot je rekao da su SAD pružile pomoć regionu u vidu raznih programa ali da promjene ne mogu biti nametnute spolja već treba da ih sprovedu vođe i da ih podrži narod.

On je ocijenio da je napredak regiona ka integraciji u EU i evroatlantske institucije bio s prekidima u tim oblastima koje se traže i ukazao da je potrebna veća hrabrost vođa regiona i naroda.

Skot je dodao da ostaje optimista oko toga gdje ide region.

On je rekao da je su se SAD stalno zalagale za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u evroatlantske institucije, samtra da to pomaže da se ojačaju društva i stvori otpornost da se pruži otpor zlonnamjernim aktivnostima.

"Naša vizija za Balkan je pozitivna, a mislim da je ruska vizija negativna", rekao je Skot i naveo da Rusija želi da ta oblast postane podložnija prihvatanju ruske tačke gledišta.

SAD su uvijek jako podržavale proces proširenja EU, i uvijek su podržavale proširenje EU na ovaj region, rekao je Skot i dodao da smatra da je EU uvijek bila snaga koja je činila konflikt mnogo manje vjerovatnima. ;

On je ukazao da ima oblasti gdje još treba puno napretka da se ostvari i da je to EU isto ukazala u svom izvještaju o zemljama Zapadnog Balkana. ; ;

Ambasador Šib je rekao da je Zapadni Balkan jedan od priprioritet, a njemačke vlade i da je Njemačka politika prema tom regionu nepromenljiva.

"Stablini balkanski region je u najboljem interesu Evrope, Evropa je njen najdirektniji susjed i na nju direktno utiču događaji u tom regionu. Vjerujemo da je pristupanje EU najbolji način da se ostvari održiva stabilnost u kojoj društva mogu da napreduju", rekao je Šib.

Ukazao je, kao i američki ambasador, da pristupni proces traži ispunjenje uslova i da neki problemi moraju da se riješe prije nego što se pridruži evropskom klubu, kao i da je važno da postoje demokratske procedure, vladavina prava, sloboda medija.

Šib je rekao da je tačno da EU ima svoje probleme i da je jasno da je i njoj potrebna reforma ali da reforme s jedne strane ne isključuju proširenje Unije sa druge.

Proces proširenja je od strateškog značaja za EU, rekao je on i dodao da su Njemačka i njene evropske kolege tu da podrže Srbiju na putu ka EU integraciji na konstruktivan i pozitivan način.