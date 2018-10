Njemačka štampa: Slaba izlaznost u Makedoniji šamar Zapadu

BERLIN - Slaba izlaznost na referendum u Makedoniji je šamar Zapadu i tu spinovi oko njegovog rezultata ne pomažu, ocjenjuje danas štampa na njemačkom jeziku i ističe da su ljudi na Balkanu umorni od fraza o "evropskoj perspektivi" i "zajednici vrednosti".

Izlaznost od svega 36,9 odsto, a podrška promjeni imena 91,5 odsto od toga, podaci su o makedonskom referendumu koje "Frankfurter Allgemeine Zeitung" stavlja u kontekst: "Podržavaoci vlasti ukazali su ispravno da je izlaznost de fakto bila prilično viša. Stotine hiljada Makedonaca su se posljednjih godina iselili iz domovine, ali se i dalje vode u biračkim spiskovima. U pojedinim regionima posebno pogođenim emigracijom bila bi potrebna izlaznost od 70 ili više odsto zaista prisutnih glasača kako bi se matematički došlo na 50 odsto", prenosi Deutsche Welle (DW) pisanje lista.

Premijer Zoran Zaev je to ukalkulisao, nadajući se da uprkos nešto smanjenoj izlaznosti može imati dovoljno argumenata da progura ustavne promjene kroz parlament. "Da je prag izlaznosti dostignut ili da je bilo knap, možda bi bilo zamislivo da dovoljno poslanika konzervativno-nacionalističke VMRO-DPMNE, koja u parlamentu u Skoplju ima najveći poslanički klub, zajedno sa vladajućima glasaju za promjene ustava. Ali to nikako nije sigurno pošto je izlaznost bila sasvim jasno daleko od potrebne", piše list.

U kratkom komentaru Frankfurter Allgemeine Zeitung" navodi se da, nakon tako slabe izlaznosti, "političari koji inače neprestano pričaju kako je demokratija posebna vrijednost ne treba da pozivaju parlament u Skoplju da uvaži ishod glasanja. Posebno je suludo što se upravo u Grčkoj žale na nacionalizam u regionu, jer čitava svađa oko imena ne bi ni postojala bez apsurdnih zahtjeva Atine. Makedonski poslanici naravno mogu uprkos svemu da zaključe promjenu imena, ali to treba da urade svojom voljom. Zapad bi u svakom slucaju trebalo da spremi plan B", dodaje list.

Reporterka lista "Velt" iz Skoplja piše da se "euforija može nazvati gubitkom osjećaja za realnost" – i tu misli na izjave zapadnih političara o tome kako je referendum tobože bio veliki uspjeh. "A pri tome su NATO i EU upravo doživjeli veliki poraz koji u svojim saopštenjima ni rječju ne pominju. (…) Niska izlaznost je blamaža za Zapad čiji su najvažniji političari prethodnih sedmica posjećivali Makedoniju i promovisali prihvatanje sporazuma, dodaje berlinski list.

U sličnom tonu piše minhenski "Süddeutsche Zeitung", koji navodi da je samo trećina birača glasala i u tom svjetlu ističe da „iznenađuju saopštenja iz Skoplja i Brisela". "Uprkos svim brojkama pokušavaju ishod da prodaju kao uspjeh. Nakon borbe za glasove, izbila je svađa o tumačenju rezultata. Prije svega komesar EU Johanes Han opasno istrčava. On poziva političare da prihvate odluku i djelaju za dobrobit zemlje bez obzira na partijske podele. A to znači: da prihvate novo ime zemlje", piše list.

"Hanova pozicija je razumljiva kada se zna da je zapadna diplomatija mnogo investirala u dogovor Atine i Skplja. Ali to je radila samo u posljednje vrijeme i upravo tu leži problem. Mnogo godina se nemo posmatrala grčka politika blokade koja je smatrana bilateralnim problemom. Nekim evropskim političarima je grčka kočnica čak bila dobrodošla – nisu baš bili zagrijani za novo proširenje NATO-a i EU", prenosi DW pisanje lista.

Tako nova zapadna ofanziva šarma nije impresionirala gradane Makedonije, navodi "Süddeutsche Zeitung".

„Umjesto toga raste odbojnost prema zvonkoj retorici integracije: evropska perspektiva, zajednica vrijednosti, porodica naroda – ko još želi to da sluša u evropskom predsoblju?

Ugledni švajcarski "Neue Zürcher Zeitung" takođe komentariše izjavu Hana da su Makedonci ubjedljivo podržali promjenu imena: "To naprosto nije tačno. Han izokreće činjenicu da u zemlji očito ne postoji većina za promjenu imena koju nameću Grci. To je gorko za EU i NATO koji se mjesecima zalažu za sporazum. To pokazuje koliko je u međuvremenu tanak uticaj Brisela na Zapadnom Balkanu. Tu ne pomaže ni omiljeni izgovor da su ruske manipulacije na društvenim mrežama odgovorne za razočaravajuci ishod referenduma", navodi list.

Drugaciji komentar nalazi se jedino u levičarskom "Tageszeitung" iz Berlina koji piše da je "nacionalisticka desnica VMRO-DPMNE sve uradila da ljude bukvalno drži daleko od birališta u nedjelju. Ta stranka je na rubu ponora. Ako šef vlade i socijalista Zoran Zaev još jednom pobijedi, VMRO-DPMNE više nikad ne bi mogla da projektuje sliku večnog neprijatelja Grčke. Opskurno svojatanje Aleksandra Velikog kao junaka slovenskih Makedonaca više nije dovoljno da se podstakne negativno raspoloženje prema duginoj koaliciji Zorana Zaeva koja prevazilazi nacionalne razlike. Vječni neprijatelj Grčka više neće biti dovoljan da se dobijaju izbori", piše list.

Dalje o Zaevu piše da "nada levice na Balkanu sada mora da pokaže jake živce. Mora da nađe dvotrećinsku većinu u parlamentu. To je moguće samo uz preletače. Ako to ne uspije, biće neophodni novi izbori kako bi se razjasnio odnos snaga. Uprkos svim preprekama: Zoran Zaev i njegov grčki kolega Aleksis Cipras su na putu da pozitivno promene političke koordinate na južnom Balkanu".