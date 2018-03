Njemačka štampa o krizi na Kosovu i mogućim posljedicama po BiH

"Žele li u Beogradu i Moskva da pokažu koliko je u stvari nemoćna Evropska unija u rastrganoj i nejedinstvenoj Evropi?"

To se pita njemačka štampa nakon oživljavanja tenzija između Srbije i Kosova.

"Svi posmatrači su jedinstveni u ocjeni da se svjesno ušlo u eskalaciju", piše bečki dnevnik "Standard", napominjući da je Srbija znala da će Marko Đurić biti uhapšen na Kosovu.

"I ovaj put se išlo po oprobanoj šemi: političari u jugoistočnoj Evropi prvo proizvedu krizu, a onda profitiraju na unutrašnjem političkom planu jer su nastupili kao oni koji tu istu krizu rješavaju", navodi dopisnica ovog lista Adelhajd Velfl.

"U igri je i Evropska unija. Odgovornost za to što je uopšte došlo do ovakve situacije leži i na kancelariji visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbjednost EU Federike Mogerini koja već mjesecima nije u stanju da formuliše jasne smjernice kada je riječ o odnosima dvije države. Mogerini je doduše najavila da će sljedeće godine doći do istorijskog bilateralnog sporazuma, ali pošto nije povukla crvenu liniju, sada obje strane koriste vakuum. Tako se sa srpske strane sve češće nabacuje ideja o podjeli Kosova, dakle odvajanju sjevernog dijela, ili razmjeni teritorija za Preševsku dolinu, naseljenu uglavnom Albancima. Ovakvo povlačenje granica po etničkoj liniji Zapad uvijek isključuje jer bi to moglo da predstavlja opasnost za bezbjednosnu situaciju na Balkanu a posebno u Bosni i Hercegovini", navodi Velfl.

Ona potom prenosi riječi njemačkog eksperta za Balkan, Bodoa Vebera koji smatra da se u kancelariji Federike Mogerini čekalo da se u Njemačkoj oformi vlada i zauzme stav po tom pitanju.

"To je dovelo do nesigurnosti na Balkanu", piše list.

Navodi se i stav Bečkog politikologa Vedrana Džihića koji smatra da je hitno potrebno da Mogerini obje strane pozove na razgovore u Brisel, sa striktnim planom.

U komentaru u berlinskom listu "Tagescajtung" novinar Erih Ratfelder se pod naslovom "Krhki mir" osvrće na istu temu:

"Konfliktom Srba i Albanaca na Kosovu sada se bavi i svjetska politika. Time što je srpska strana pozvala u pomoć ruskog predsjednika Vladimira Putina su se Sjedinjene Države, a prvenstveno Evropska unija, osjetili prozvanim da učvrste pozicije. Hapšenje Marka Đurića je pokazalo koliko je krhk mir na Balkanu. Žele li sada u Srbiji stvarno glavom kroz zid? Žele li u Beogradu i Moskvi da pokažu koliko je u stvari nemoćna Evropska unija u rastrganoj i nejedinstvenoj Evropi? Dijalog koji zahtijeva Brisel, a koji bi na kraju rezultirao priznanjem Kosova i od strane Srbije i širokom samoupravom kosovskih Srba, u svakom slučaju je u opasnosti da bude miniran. Samo je žestokom reakcijom Vašingtona pozicija EU još jednom ojačana", piše Ratfelder i dodaje:

"Kada predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik govori da je konflikt na Kosovu samo Putinov odgovor na protjerivanje ruskih diplomata, on ukazuje na važnu stvar: Putin pokazuje da u svakom trenutku na Balkanu može prouzrokovati napetosti, kojima dovodi EU u nepriliku i testira reakciju Amerikanaca. I to ne samo na Kosovu, već i u Bosni i Hercegovini. Čak i Albanci sa Kosova i iz Albanije, koji su prijateljski nastrojeni prema Sjedinjenim Državama, pitaju se koliko je još pouzdana američka politika kada je riječ o Balkanu. U to više nisu sigurni", zaključuje se u "Tagescajtungu".

(Dojče vele)