Njemački poslanik: Odvajanje KiM od Srbije bilo greška

BERLIN - Poslanik njemačke stranke Alternativa za Njemačku Armin-Paul Hampel smatra da Kosovo nikada neće biti sposobno za opstanak i da "ono što je sada nastalo na Kosmetu funkcioniše isključivo uz vojnu zaštitu Zapada", te da bi trebalo pronaći rješenje kako da Srbi i Albanci ponovo nađu zajednički jezik.

"Rukovodstvo Kosova po sastavu ne odgovara pojmu političara kakvim ga shvatamo ovdje, već tu veću ulogu igraju interesi klana, pa i kriminalne veze", rekao je Hampel za "Deutsche Welle".

On zaključuje da je to situacija koja brzo može odvesti do novih eskalacija i napominje da "zato ne drži mnogo do ideje o razdvajanju naroda".

Hampel smatra da postoji opasnost da bi promjena granica između Srbije i Kosova mogla da ima negativnog odjeka i drugdje na Balkanu.

"Mi znamo da je cjelokupni Balkan, ne samo Kosovo, i to ne samo posljednjih 20, nego posljednjih 100 do 150 godina, bure baruta. Vrlo nestabilno i kada je riječ o granicama", rekao je Hampel.

On je ocijenio da je odvajanje Kosova i Metohije od Srbije bila greška i da je trebalo duže pregovarati i vidjeti "može li možda Kosovu biti dodijeljena neka vrsta autonomije".

"Mi i dan-danas ne odobravamo što je tada uopšte došlo do strane intervencije na Kosovu i da je Kosovo, koje je prema međunarodnom pravu sporno, pod uticajem zapadnih sila odvojeno od Srbije. Naše je mišljenje da su još tada načinjene velike greške koje osjećamo i danas. Sjetite se samo Krima za koji Rusi uzvraćaju istom argumentacijom. Vidimo koji su tu uticaji na ukupno političko stanje u Evropi", kaže Hampel.

On napominje da zapadne sile koje su nakon Drugog svjetskog rata preuzele glavnu riječ nisu uvijek djelovale umirujuće.

"Možda zato što je Francuzima ili Britancima nedostajalo razumijevanje za Balkan, za razliku od Austrijanaca koji su susjedi. Zato bi rješenje o kojem se sada govori za Kosovo pokrenulo cijeli niz drugih pitanja: šta je sa BiH? Koje bi tu granice trebalo da važe? Šta je sa srpskom manjinom? Da li je odvajanje opcija? Sve bi to išlo ka promjenama koje ne bi po svaku cijenu doprinijele miru na Balkanu", rekao je Hampel.

On je ocijenio da je Evropska unija nestabilna za nova proširenja i ukazao da postoje i međurješenja, između punopravnog članstva i jače kooperacije, ili povlašćenog partnerstva.

"Mi možemo da pojačamo ekonomske odnose sa balkanskim zemljama i da ukinemo carine. Ali, punopravno članstvo ne vidim u dogledno vrijeme. To bi naškodilo i nama i njima", zaključio je Hampel.