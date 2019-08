Nobilo: Napadi na Srbe posljedica rehabilitacije ustaštva

SARAJEVO - Ugledni hrvatski advokat Anto Nobilo ocijenio je da su fizički napadi na predstavnike srpske manjine u Hrvatskoj posljedica "puzajuće fašizacije društva".

"Ja to vidim kao logičnu posljedicu koketiranja političara sa NDH i relativiziranja ustaških zločina. Dakle, jednostavno treba uočiti tu vezu i uočiti da su političari odgovorni za ovo što se desilo. Jer uvek vam je tako. Političari pokušavaju na nekoj akademskoj razini plasirati određene ideje, a uvek se nađu oni koji te ideje pretoče u zločin", rekao je Nobilo u razgovoru za Radiosarajevo.ba.

Političari, dodaje, moraju da shvate da su oni odgovorni za ono što se desilo.

Smatra i da je nije slučajno da se sada učestalo dešavaju napadi na Srbe, jer je to proizvod atmosfere u društvu.

"Ako legalizujete, u nekom obliku, u javnom prostoru, pozdrav ''Za dom spremni'', onda morate biti "spremni" da uz ''Za dom spremni'' dobijete ono sve što ide uz taj poklič. A to je napad na nacionalne manjine, pokušaji tjeranja nacionalnih manjina, stavljanje Srba u status građana drugog reda itd.", rekao je Nobilo.

Kaže da nije moguće rehabilitovati ustaštvo a da ne dobijete sve što ide uz ustaštvo i dodaje da je ovo "logična posjledica svega toga".

Kada, kako objašnjava, neki marginalci, koji paradiraju u uniformama, viču "Za dom spremni" na proslavi Oluje, policija ne podnosi prekršajne prijave.

"Onda onaj pjevač Tompson, viče ''Za dom'', a publika odgovara - spremni. Policija ni tada ne podnosi prijave. Kada na fudbalskim stadionima, gdje je prisutna i predsjednica države publika skandira ''ubij, ubij Srbina'', policija ni tada ne reaguje. Onda je očito da je to pogodno tlo za razvijanja svakakvih ekstremizama. Pogotovo sada kada smo mi u predkampanji za predsjedničke izbore", rekao je on.

Apsolutno su, s jedne strane, kaže Nobilo, krivi političari, ali i policija i Državno tužilaštvo koji ne reaguju.

"Oni čak nisu definisali ovo što se u Kninu desilo kao zločin iz mržnje, iako bi to apsolutno moralo biti. To nije obična kafanska tučnjava, nego su ljudi napadnuti samo zato što su Srbi! To je neprihvatljivo u jednoj državi", rekao je on.

Mora se, smatra, s jedne strane, ići represivno, a s druge strane političari moraju paziti više.

"Taj bezobzirni populizam koji vuče na teški nacionalizam, na Balkanu je zapaljiva stvar. S time se ne treba igrati radi kratkoročnih političkih poena. To je previše opasno. Kad se zapali, to je teško gasiti", zaključio je Nobilo.