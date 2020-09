Nobilo: Nema šanse da Plenković nije znao za aferu "Janaf"

ZAGREB - Hrvatski advokat Ante Nobilo tvrdi da nema šanse da premijer Andrej Plenković nije znao ništa o navodnoj korupcionaškoj aferi u državnoj firmi "Janaf".

Nobilo je za zagrebačku N1 televiziju rekao da smatra da politika nije "ušla u slučaj Janaf", već ga je, kako je rekao, potpuno zasjenila i dala mu ton.

"To je uvijek tako kada u ranoj fazi istrage ne postupate po zakonu, zbog miješanja politike", kazao je Nobilo.

Ključnim problemom istrage u slučaju "Janaf" Nobilo smatra to da policija nije ušla u Klub u trenutku kada preduzetnik nosi 1,9 miliona kuna šefu uprave državne firme, kao i to da se u istom trenutku i na istom mjestu nalazi suprug tadašnje predsjednice Republike (Jakov Kitarović), koja je u predsjedničkoj kampanji.

Prema riječima Nobila, policija je morala da uđe u Klub, da ih legitimiše makar, pa i da ih šest sati zadrži u policijskoj stanici bez daljih radnji.

"Sada kada nisu obezbijeđeni dokazi sve je moguće i sve varijante su moguće. Onog trenutka kad je policija vidjela da novac ulazi kod predsjednika 'Janafa', nema šanse da državni vrh nije bio obaviješten i da to premijer Plenković nije znao", naveo je Nobilo i podsjetio na ulogu Plenkovića u aferi" Borg".

Ovo što, kako kaže, Plenković sada govori da apsolutno ništa ne zna o aferama - to nije tačno.

"S druge strane, mislim da je predsjednik (Zoran Milanović) bio u problemu jer ga je s jedne strane premijer isključio iz dotoka informacija i onda je uletio u mjere. I ljut je", pojašnjava Nobilo.

Ističe da je strašno to što su postojale "ilegalne točionice za političku elitu", dok su obični građani morali da poštuju "zaključavanje" zemlje, usljed pandemije virusa korona.

Naveo je i da iz Državnog tužilaštva i iz policije nijedna informacija ne curi nekontrolisano.

"U Zakonu imate ugrađen osigurač koji omogućava policiji i državnom tužilaštvu da te tajne informacije šalju u medije a da ne krše zakon", naveo je Nobilo.

A, ako je tih dva miliona kuna zaista dato za finansiranje predsjedničke kampanje, to treba dokazati.

"To pokazuje koliko je naivna tvrdnja da nakon što je Kitarović ušao u Kovačevićev lokal i nakon što je 1,9 miliona kuna ušlo u lokal, da to nije znao državni vrh. To je prežestoka informacija da nije znao vrh", zaključio je Nobilo.