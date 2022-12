Noć na barikadama protekla mirno, Srbi ostaju do daljeg

KOSOVSKA MITROVICA - Noć na sjeveru Kosova i Metohije protekla je mirno nakon velikog narodnog protesta Srba održanog u mjestu Rudare u opštini Zvečan.

Sa jučerašnjeg protesta, na kojem je prisustvovalo više hiljada Srba, upućena je poruka mira i zahtjev da se puste na slobodu Miljan Adžić, Slađan Trajković i Dejan Pantić, da se povuku pripadnici specijalne jedinice ROSU i uklone baze KBS-a i Kosovske policijske službe /KPS/sa sjevera Kosmeta i da se ponište spiskovi Srba koje Priština optužuje za različita krivična djela.

Srbi će na barikadama ostati do daljeg, ali se očekuje stav Beograda i rukovodstva Srpske liste čije je rukovodstvo stalo uz narod da se barikadama brane dostojanstvo i osnovna ljudska prava od nasilja premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija.

Adminstrativni prelazi Jarinje i Brnjak su i dalje zatvoreni, a saobraćaj na putnim pravcima od Kosovske Mitrovice do Leposavića i dalje do Jarinja, kao i preko Zubinog Potoka do Brnjaka odvija se otežano uglavnom lokalnim zemljanim putevima.

Kosovska policija je "utvrdila" novopostavljeni punkt u blizini raskrsnice prema manastiru Banjska na kome su kontroli podvrgavaju sva vozila i putnici.

Srbi čekaju odgovor Kfora na zahtjev Srbije da se na Kosovo i Metohiju u skladu sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti UN vrati do 1.000 pripadnika srpskih bezbjednosnih snaga.

Za razliku od Kfora koji je saopštio da razmatra zahtjev Srbije, prištinske vlasti su saopštile da imaju kapacitet da uklone barikade, ali da daju vremena misiji Kfora da ubijedi lokalnu srpsku zajednicu da sama deblokira puteve.

Ministar unutrašnjih poslova samoproglašenog Kosova DŽeljal Svećla sinoć je zaprijetio da se čekanje da Srbi sami ukolone barikade ili da to učini Kfor bliži kraju, te poručio da kosovska policija ima kapacitet da deblokira puteve.

Poslije skoro 15 dana od hapšenja Dejana Pantića koji se nalazi u bazi KPS-a na prelazu Jarinje, njegov advokat Ljubomir Pantović telefonom je juče sa njim razgovarao.

Pantović je rekao da je Pantić vidno uznemiren i nervozan zbog djela koja mu se nepravedno stavljaju na teret, a za koja nije odgovoran, te da se nada da će mu biti dozvoljeno da se vidi sa porodicom.