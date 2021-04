"Non pejper pravio neko lukaviji od mene, sumnjam na jednu ženu"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je "non pejper" o Kosovu i Metohiji smislio neko mnogo pametniji i lukaviji od njega.

Dodao je da je neko ko je upućen u odnose na Balkanu, te da su "umreženi interesi" i Srbije i Albanaca.

"Noćas sam u pola dva to čitao kad sam se vratio iz Brisela, taj non pejper je sastavljao neko ko je mnogo pametan, mngo pametniji od mene, mnogo lukaviji. Vidim da svi demantuju, ali više briga mi je zadao ovaj drugi non pejper nego prvi", rekao je on.

Dodao je da je taj papir smišljao neko ko je mnogo pametan.

"Jedna ključna stvar to je priznanje nezavisnog Kosova koje je užasno - evo vam 90 odsto stvari koje su manje važne, ali ono najvažnije ide nama", rekao je on.

Kako je kazao, oko 50 ljudi u svijetu se bavi pitanjem Kosova i sumnja na jednu osobu.

"Reč je o fantastično pametnoj ženi, jer smatram da niko drugi ne bi mogao da sastavi i napravi", rekao je on i dodao da će se politički motivi tek raspravljati.

Kazao je da dijalog počinje tek 15. maja, te da će stručnjaci iz cijelog svijeta "potrčati da kažu 'ne' ii 'da".

Prištinska "Koha" pod oznakom "ekskluzivno" objavila je vijest da je došla u posjed dokumenta, tzv. non pejpera o promjeni granica na Balkanu.

Taj prištinski list tvrdi da su famozni dokument o kom bruji region, ali i Zapad, sastavile Francuska i Njemačka i da je namijenjen nastavku dijaloga Beograda i Prištine i koji predviđa okvir za dalje pregovore.

