Nova S došla do šokantnog podatka o padu nadstrešnice u Novom Sadu

NOVI SAD – U projektovanju rekonstrukcije zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu, gdje je prilikom pada nadstrešnice poginulo 14 osoba, a troje se bore za život, nije učestvovao ni jedan građevinski inženjer za konstrukcije. Prema dokumentaciji projekta Saobraćajnog instituta CIP koji su izašli u javnost, na ovom elaboratu angažovano je četvoro arhitekata za "uređenje unutrašnjih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacija", dok je glavni projektant "odgovorni projektant saobraćajnica.

Nova S navodi izjavu Andrijane Milovanović, građevinske inžinjerke za konstrukcije sa višedecenijskim iskustvom na poziciji vodećeg inženjera, koja tvrdi da niko ko je potpisao dokument nema licencu za konstrukcijskog inžinjera.

"Za ženu koja je potpisana kao glavni projektant, ja uopšte nisam sigurna da ona sme ovo da potpiše sa svojim licencom 315, što je odgovorni projektant za puteve i železnicu”, kaže ona, i tvrdi da njene kolege godinama svjedoče prilagođavanju propisa investitorima.

Prema njenom mišljenju, do te odluke je možda došlo iz saznanja da niko od inžinjera koji su licencirani za testiranje konstrukcije ne bi potpisalo takav dokument.

"Bez obzira na to što su neka raznorazna prava dali i drugim inženjerima koji za to nisu edukovani, ovde imamo vešaljke koje radimo isključivo mi, inžinjeri kostrukcije. To ne može čak ni pola nas jer su u pitanju vrlo komplikovani proračuni, vrlo malo ljudi to zna da radi i u ovakvim slučajevima kada se takvo nešto rekonstruiše mora biti uključen građevinski inženjer sa licencom 310", rekla je ona i vjeruje da je bilo lakše da se radovi predstave kao estetski a ne suštinski.

Nova S piše da su, obzirom da su svi poslovi koje u Srbiji rade kineske kompanije najstrožije čuvana tajna, od samog projekta, uslova ugovora, kreditiranja, tako je i projekat rekonstrukcije Železničke stanice i do danas nepoznanica.

"Prema rečima Naima Lea Beširija sa Instituta za evropske poslove, svega par sati nakon tragedije sa CEOP platforme Agencije za privredne registre za elektronsko podnošenje zahteva, obrisani i svi relevantni podaci o odobravanju izvođačkih radova na rekonsktrukciji Železničke stanice. Dok su kranovi i bageri još uvek otkopavali žrtve pod ruševinama, paralelno su i sa interneta sistematski uklanjani tekstovi i fotografije koji su, pre svega par meseci, veličali lepotu 'nove rekonstruisane nadsrtešnice' na Železničkoj stanici", piše Nova S.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.