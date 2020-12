"Nova bolnica u Kruševcu govoriće o djelima koje smo preuzeli za naš narod"

KRUŠEVAC - U Kruševcu je danas, u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, otvorena nova kovid bolnica, kapaciteta 500 mjesta, koja će doprinijeti jačanju zdravstvenog sistema u borbi protiv virusa korona.

"Bolnica u Kruševcu je spomenik budućnosti, i govoriće o delima koja smo preduzeli za kratko vreme, u teško vreme za naš narod", konstatovao je Vučić u izjavi novinarima po dolasku.

Prvi pacijenti biće primljeni već sutra, rano ujutru.

To je druga bolnica, pored one u Batajnici, koja je izgrađena za oko četiri mjeseca.

Prostire se na 12.500 kvadratnih metara na lokaciji nekadašnje kasarne "Rasina".

U njoj je posao dobilo oko 600 ljekara, sestara i drugog medicinskog osoblja, a biće pod ingerencijom KC Niš.

Vučić je rekao da je ponosan na Srbiju, na ljude koji su radili na bolnici u Kruševcu, i kao u Batajnici, za četiri mjeseca završili nešto što je velelepno.

"Ti ljudi su radili danonoćni i pokušaću da se zahvalim radnicima. Uradili su veliki posao i sada imamo bolnicu sa 493 postelje, 150 na intenzivnoj nezi. To je 150 monitora i 150 respiratora i to 'haj flou' respiratora", objasnio je on.

Vučić je kazao da svi traže sada baš te respiratore, jer su oni nešto posebno.

Ukazao je da u skladištima ima još 56 takvih i 57 pokretnih respiratora koji će biti dati bolnicama u Srbiji.

Najavio je i dalju nabavku ''haj flu'' respiratora za buduća vremena.

"Ovde smo napravili fantastičnu stvar, čime ćemo pokriti ne samo Kruševac, već i severni deo Raskog okruga, značajni deo Moravičkog, te i južnog dela Šumadijskog okruga, ali i Topličkog dok ne završimo bolnicu u Prokuplju. Imaćemo i deo bolesnika sa KiM. Ne pitamo da li su Srbi ili Albanci, ali to će biti pre svega sa severa pokrajine", rekao je on.

Vučić je kazao da je za razliku od ranije, kada je, kako je ukazao, javna nabavka trajala godinu i po kako bi se promijenio linoleum u liftu, za samo četiri mjeseca podignuta bolnica.

"Mali broj zemalja i naroda može to tako dobro, brzo i kvalitetno da uradi", naglasio je on dodajući da ostaje još da se radi na drugim objektima kako bi se napravila dodatna logistika, ali su intenzivna i poluintenzivna nega završeni.

Vučić je prenio da je oprema za bolnicu koštala 9,5 miliona evra.

"U Batajnici ima već 530 bolesnika. Zamislite da nemamo Batajnicu i toliko mesta. Sada imamo i u Kruševcu i mnogo ćemo života ovim spasiti. Kada smo krenuli da gradimo neki su govorili zašto bacamo pare kada je pobeđena korona, ali srećom je neko razmišljao unapred. U ovom maglovitom danu sam ponosan na našu zemlju i divne ljude koji su ovo uradili", nalasio je on.

Vučić je na kratko porazgovarao i sa majstorima, koji su bili angažovani na izgranji bolnice, variocima iz Obrenovca, kojima je zahvalio za, kako je rekao, vrijedne ruke i sav uložen trud.

Podsjetio je da je radove obišao prije 20-ak dana i da je "nevjerovatno" šta je sve još urađeno za samo tri nedelje.

"Ovo je od ogromnog značajan, ovo nam svaki dan spsava desetine života", primjetio je Vučić.

Otvaranju bolnice, pored predsjednika, prisustvovali su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktor BIA Bratislav Gašić.